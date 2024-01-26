РЭО презентовал сборник лучших практик по раздельному сбору мусора

Для развития всей отрасли обращения с бытовыми отходами и формирования циркулярной экономики продвижение системы РСО является очень важным. Раздельное накопление мусора лежит в основе выстраивания всей технологической цепочки. Об этом рассказал Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора. Глава РЭО подчеркнул, что раздельный сбор необходимо сделать доступным и удобным для населения. Именно для этих целей и был создан альбом, в котором собраны наиболее эффективные практики в этой сфере. Этот опыт позволит сформировать представление о том, как должна выстраиваться комплексная система обращения с отходами. Кроме этого, на создание сборника РЭО подтолкнул запрос со стороны субъектов.