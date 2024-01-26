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Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области

Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области

26 января 2024, 11:51
Фото: ДПЧС РО
Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили об опасной погоде на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».

Погода может испортиться в ближайшие сутки и охватить выходные. Согласно прогнозам, выпадет снег, переходящий в дождь.

«Во время снегопада стоит быть внимательными на дорогах. Не следует совершать резких маневров и спешить во время поездки», — говорится в публикации.

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Также водителей попросили соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим. Добавим, что из-за неблагоприятной погоды на этой трассе часто возникают серьезные заторы.

В прошлом году из-за снегопада на М-4 «Дон» произошел транспортный коллапс, когда водителям пришлось ночевать в своих автомобилях.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Климат#Снегопад#Скорость#Дороги#М-4#Автомобили#Автодор#Водители#Транспортный коллапс#Дождь#Заторы#Маневры#Электросети
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