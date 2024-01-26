Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Погода может испортиться в ближайшие сутки и охватить выходные. Согласно прогнозам, выпадет снег, переходящий в дождь.
«Во время снегопада стоит быть внимательными на дорогах. Не следует совершать резких маневров и спешить во время поездки», — говорится в публикации.
Также водителей попросили соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим. Добавим, что из-за неблагоприятной погоды на этой трассе часто возникают серьезные заторы.
В прошлом году из-за снегопада на М-4 «Дон» произошел транспортный коллапс, когда водителям пришлось ночевать в своих автомобилях.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.