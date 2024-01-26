Ростовчане массово отправились к диетологам и психологам после Нового года

«В январе во многих сферах ростовчане реализуют, что называется, отложенный спрос: когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось до какого-то момента. Как видим, ростовчане давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и здоровью своего тела, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление Нового года», — говорит руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.