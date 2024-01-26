Ростовчане массово отправились к диетологам и психологам после Нового года

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:57
В начале этого года в Ростове вырос спрос на оздоровительные услуги и бьюти-услуги. При этом наибольшую популярность приобрели у ростовчан психологи. Интерес к ним вырос на 49%.
Также ростовчане стали активнее заниматься своим внешним видом. Например, услуги диетологов стали популярнее на 12%. Мастерами по ламинированию, окрашиванию ресниц и бровей стали интересоваться чаще на 293%.
«В январе во многих сферах ростовчане реализуют, что называется, отложенный спрос: когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось до какого-то момента. Как видим, ростовчане давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и здоровью своего тела, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление Нового года», — говорит руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.
Также в январе более чем в полтора раза вырос спрос на косметологические услуги в Ростове. Особенно высокий интерес ростовчане проявили к услугам по уходу за лицом, включая различные виды массажа, RF-лифтинг, чистку лица, а также аппаратные и лазерные процедуры.
На 29% стали популярнее услуги парикмахеров. Особый интерес — к наращиванию волос. Спрос на эту услугу вырос на 46% по сравнению с январем прошлого года.
Ранее RostovGazeta подробно разобрала, какие услуги предоставляют в Ростове астрологии сколько денег за них просят.