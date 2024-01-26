Ростовчане заявили, что становятся бомжами из-за потопов

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Они рассказали, что в Первомайском и Октябрьском районах города подтопило территории. По их словам, аналогичные проблемы есть в населенных пунктах Ольгинская, Ленинаван, Камышеваха и Янтарный.
«Топит жилые участки и дома, уровень воды поднялся на полтора метра. Пройти по улицам невозможно, проезд транспорта ограничен. Люди из-за постоянных потопов становятся бомжами», — говорится в публикации.
Отмечается, что все это негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Ростовчане добавили, что проблемы начались еще в апреле 2023 года и сейчас вода не уходит.
Ранее юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области.