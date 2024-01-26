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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:56

Ростовчане заявили, что становятся бомжами из-за потопов

Ростовчане заявили, что становятся бомжами из-за потопов

26 января 2024, 04:51
Фото: 1MI
Жители Ростовской области хотят рассказать президенту о своей проблеме, связанной с подтоплением домов, сообщили они в соцсетях.

Они рассказали, что в Первомайском и Октябрьском районах города подтопило территории. По их словам, аналогичные проблемы есть в населенных пунктах Ольгинская, Ленинаван, Камышеваха и Янтарный.

«Топит жилые участки и дома, уровень воды поднялся на полтора метра. Пройти по улицам невозможно, проезд транспорта ограничен. Люди из-за постоянных потопов становятся бомжами», — говорится в публикации.

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Отмечается, что все это негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Ростовчане добавили, что проблемы начались еще в апреле 2023 года и сейчас вода не уходит.

Ранее юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Здоровье#Улицы#Потопы#Происшествия#Подтопление домов
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