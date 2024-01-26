rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Стало известно, когда вернутся заморозки в Ростовской области

Стало известно, когда вернутся заморозки в Ростовской области

26 января 2024, 05:50
Фото: Midjourney
В Ростовской области в течение нескольких дней будут осадки, после чего придут заморозки, сообщили синоптики.

С пятницы по понедельник, с 26 по 29 января, прогнозируют дождь со снегом. При этом осадки ожидаются и в ночное время. Средняя температура составит около +2 градусов.

Во вторник выглянет солнце при морозе, так как температура упадет до -1 градуса. А по ночам она будет опускаться до -5 градусов.

Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января
Узнать подробнее

Согласно прогнозам синоптиков, с четверга, 1 февраля, вернутся осадки в виде дождя и снега. А ветер может усилиться до пяти метров в секунду.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

До этого ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за выпавшего снега.

Читайте также:
Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 январяВ Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтомПункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снег#Осадки#Температура#Дождь#Синоптики#Заморозки#Электросети#Мороз
Подпишитесь
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
Вчера, 15:36
В Ростове создали новую футбольную команду
Вчера, 16:05
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
Вчера, 16:26
Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой
Вчера, 17:57
В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова
Вчера, 18:43
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»
Вчера, 15:32