Стало известно, когда вернутся заморозки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
С пятницы по понедельник, с 26 по 29 января, прогнозируют дождь со снегом. При этом осадки ожидаются и в ночное время. Средняя температура составит около +2 градусов.
Во вторник выглянет солнце при морозе, так как температура упадет до -1 градуса. А по ночам она будет опускаться до -5 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, с четверга, 1 февраля, вернутся осадки в виде дождя и снега. А ветер может усилиться до пяти метров в секунду.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.
До этого ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за выпавшего снега.