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Тело короля волгодонских рынков сутки искали в горах Афганистана

Тело «короля волгодонских рынков» сутки искали в горах Афганистана

26 января 2024, 08:16
Фото: Поисковые службы Афганистана
Тело короля волгодонских рынков сутки искали в горах Афганистана
Медбрат Игорь Сывороткин, переживший авиакатастрофу в горах Афганистана, рассказал о последних минутах жизни Анны и Анатолия Евсюковых из Волгодонска, интервью опубликовал популярный Telegram-канал.

В пятницу, 25 января, Telegram-канал поделился видео интервью с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане пилотами и медбратом.

Выживший экипаж самолета Falcon 10 рассказал, что им пришлось провести в горах больше суток после крушения. По словам медбрата Игоря Сывороткина, сопровождавшего жену владельца волгодонских рынков Анну Евсюкова, они осознали, что ситуация вышла из-под контроля пилотов, когда заметили за окном горы.

«В окно увидели горы внизу самолета, уже поняли, что что-то происходит не так. Сгруппировались. Удар. Очнулся, вылезаю из снега», — рассказал Сывороткин, сообщив, что они с экипажем провели в горах больше суток. Им пришлось оборудовать лагерь и согреваться, сжигая все вплоть до шнурков на ботинках. Пострадавшие в авиакатастрофе ждали помощи несколько часов, однако координаты оказались ошибочными — поиски экипажа вели абсолютно в другом месте.

Тело короля волгодонских рынков сутки искали в горах Афганистана
Видео: Поисковые службы Афганистана
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Игорь Сывороткин также добавил, что Анна Евсюкова погибла сразу в момент крушения, однако поиски ее супруга продолжались сутки. Мужчину выбросило из самолета, его тело было прижато крылом самолета.Игорь Сывороткин также добавил, что Анна Евсюкова погибла сразу в момент крушения, однако поиски ее супруга продолжались сутки. Мужчину выбросило из самолета, его тело было прижато крылом самолета.
Игорь Сывороткин также добавил, что Анна Евсюкова погибла сразу в момент крушения, однако поиски ее супруга продолжались сутки. Мужчину выбросило из самолета, его тело было прижато крылом самолета.
Фото: Следком

Игорь Сывороткин также добавил, что Анна Евсюкова погибла сразу в момент крушения, однако поиски ее супруга продолжались сутки. Мужчину выбросило из самолета, его тело было прижато крылом самолета.

Напомним, супружеская пара, владеющая волгодонскими рынками, направлялась из Таиланда в Москву, причиной полета стало состояние здоровья второй половины Анатолия Евсюкова. Его жена нуждалась в квалифицированной помощи врачей, однако во время полета произошла авиакатастрофа. Погибли только пассажиры частного рейса, всей команде удалось выжить.

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