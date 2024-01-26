Тело «короля волгодонских рынков» сутки искали в горах Афганистана

«В окно увидели горы внизу самолета, уже поняли, что что-то происходит не так. Сгруппировались. Удар. Очнулся, вылезаю из снега», — рассказал Сывороткин, сообщив, что они с экипажем провели в горах больше суток. Им пришлось оборудовать лагерь и согреваться, сжигая все вплоть до шнурков на ботинках. Пострадавшие в авиакатастрофе ждали помощи несколько часов, однако координаты оказались ошибочными — поиски экипажа вели абсолютно в другом месте.