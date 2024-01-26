Тысячи жителей Таганрога написали петицию, чтобы спасти брусчатку на набережной

Posted 26 января 2024, 15:05
Published 26 января 2024, 15:05
Modified 26 января 2024, 15:07
Updated 26 января 2024, 15:07
Жители Таганрога создали петицию о сохранении исторического облика городской набережной. Петиция обращена к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, губернатору Василию Голубеву, а также федеральным министрам ЖКХ и культуры. Обращение уже подписали больше двух тысяч человек.
В Таганроге сейчас проходит реконструкция набережной. Авторы петиции требуют отказаться от демонтажа уникальной исторической брусчатки, а также восстановить утраченные фрагменты. Они поясняют, что на всех этапах обсуждения проекта реконструкции их заверяли, что брусчатку трогать не будут. Однако в декабре, когда начался новый этап работ, выяснилось, что в проектную документацию внесли изменения, и брусчатку решили убрать.
«Это противоречит зафиксированному требованию горожан, рекомендациям архитекторов и реставраторов», — заключают авторы петиции.
Ранее сообщалось, что в Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года.