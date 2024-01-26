Тысячи жителей Таганрога написали петицию, чтобы спасти брусчатку на набережной

В Таганроге сейчас проходит реконструкция набережной. Авторы петиции требуют отказаться от демонтажа уникальной исторической брусчатки, а также восстановить утраченные фрагменты. Они поясняют, что на всех этапах обсуждения проекта реконструкции их заверяли, что брусчатку трогать не будут. Однако в декабре, когда начался новый этап работ, выяснилось, что в проектную документацию внесли изменения, и брусчатку решили убрать.