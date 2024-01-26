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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Тысячи жителей Таганрога написали петицию, чтобы спасти брусчатку на набережной

Тысячи жителей Таганрога написали петицию, чтобы спасти брусчатку на набережной

26 января 2024, 15:05
Фото: Alexxx Malev/cc by sa 4.0/flickr.com
Тысячи жителей Таганрога написали петицию, чтобы спасти брусчатку на набережной
Больше двух тысяч человек подписали петицию к федеральным властям, чтобы спасти уникальную брусчатку на набережной в Таганроге, сама петиция размещена на портале change.org.

Жители Таганрога создали петицию о сохранении исторического облика городской набережной. Петиция обращена к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, губернатору Василию Голубеву, а также федеральным министрам ЖКХ и культуры. Обращение уже подписали больше двух тысяч человек.

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В Таганроге сейчас проходит реконструкция набережной. Авторы петиции требуют отказаться от демонтажа уникальной исторической брусчатки, а также восстановить утраченные фрагменты. Они поясняют, что на всех этапах обсуждения проекта реконструкции их заверяли, что брусчатку трогать не будут. Однако в декабре, когда начался новый этап работ, выяснилось, что в проектную документацию внесли изменения, и брусчатку решили убрать.

«Это противоречит зафиксированному требованию горожан, рекомендациям архитекторов и реставраторов», — заключают авторы петиции.

Ранее сообщалось, что в Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года.

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