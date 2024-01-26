В 44 раза выросло число заболевших коклюшем в Ростовской области

В ведомстве добавили, что в 2022 году коклюшем болел всего 21 дончанин, в 2021 году зарегистрировали только двух заболевших. Власти уточнили, что за 2023 год от коклюша вакцинировали 35,9 тысячи дончан, ревакцинацию прошли более 37 тысяч жителей Ростовской области.