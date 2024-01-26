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Резкий подъем заболеваемости коклюшем зафиксировали в Ростовской области в 2023 году

В 44 раза выросло число заболевших коклюшем в Ростовской области

26 января 2024, 10:59
Фото: rostovgazeta.ru
Резкий подъем заболеваемости коклюшем зафиксировали в Ростовской области в 2023 году

Более 630 жителей Ростовской области заболели коклюшем в 2023 году

В Ростовской области в 2023 году выявили резкий рост числа заболевших коклюшем, об этом объявили в донском Минздраве.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на Минздрав Ростовской области объявил, что в 2023 году у 635 дончан диагностировали коклюш. Аналитики Ростовстата сообщают, что за 10 месяцев 2023 года заболеваемость коклюшем увеличилась в 43,8 раза по отношению к показателям аналогичного периода 2022 года.

По информации Минздрава, среди 625 заболевших был 601 несовершеннолетний младше 17 лет (96,16%). При этом за последние два месяца 2023 года в регионе зарегистрировали 69 больных коклюшем, из них 64 пациента — дети до 17 лет.

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В ведомстве добавили, что в 2022 году коклюшем болел всего 21 дончанин, в 2021 году зарегистрировали только двух заболевших. Власти уточнили, что за 2023 год от коклюша вакцинировали 35,9 тысячи дончан, ревакцинацию прошли более 37 тысяч жителей Ростовской области.

С чем связан такой взрывной рост заболеваемости не уточнялось.

Ранее в детских садах Ростовской области ввели ограничения из-за вспышки кори.

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