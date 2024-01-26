В Ростове два шпиона продавали украинской разведке информацию о ВС РФ

Сотрудники ФСБ отметили, что оба гражданина занимались наблюдением и после сбора данных о расположении военной техники и личного состава подразделений ЮВО передавали информацию противнику. Делали они это не на безвозмездной основе — спецслужбы Украины покупали у ростовчан необходимую им информацию.