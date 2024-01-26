В Ростове два шпиона продавали украинской разведке информацию о ВС РФ

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
В пятницу, 25 января, РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России объявили, что в Ростове задержали двух граждан, которые передавали данные о российских военнослужащих украинской разведке.
Обоих мужчин подозревают в госизмене. По предварительной версии следствия, ростовчане по своей инициативе вышли на контакт с украинскими спецслужбами и согласились передавать информацию о подразделениях ВС России, участвующих в специальной военной операции.
Сотрудники ФСБ отметили, что оба гражданина занимались наблюдением и после сбора данных о расположении военной техники и личного состава подразделений ЮВО передавали информацию противнику. Делали они это не на безвозмездной основе — спецслужбы Украины покупали у ростовчан необходимую им информацию.
Сейчас Октябрьский районный суд Ростова поместил дончан под стражу, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
Ранее ФСБ пресекли попытку госизмены другим жителем Ростовской области.