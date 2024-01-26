В Ростовской области могут увеличить размер выплат пострадавшим при ЧС

По мнению депутатов, необходимо разработать регламенты, которые учитывают другие жизненные ситуацию и позволяют назначить и получить выплаты более простым путем без беготни по инстанциями. Вместе с этим участники круглого стола заявили, что в Ростовской области необходимо пересмотреть суммы выплат, которые дончане могут получить в качестве возмещения ущерба, поскольку с момента назначения размеров выплат прошло уже 10 лет.