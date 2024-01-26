В Ростовской области могут увеличить размер выплат пострадавшим при ЧС

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
В четверг, 25 января, стало известно, что в Ростовской области прошло заседание круглого стола, которое организовал комитет ЗСРО по строительству.
Во время заседания депутаты обсудили проблему выплат населению, пострадавшему во время чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области. По словам первого зампредседателями ЗСРО, председателя комитета по строительству Сергея Михалева, сейчас жители Ростовской области получают необходимые выплаты с задержкой. Чтобы восстановить граждан в правах приходится собрать массу документов, доказать право собственности на пострадавшее жилье.
«А если человек живет в съемной квартире и у него пострадало имущество, как тогда получить выплату? И таких ситуаций, которые не предусмотрены действующими нормами, предостаточно», — рассказал Сергей Михалев.
По мнению депутатов, необходимо разработать регламенты, которые учитывают другие жизненные ситуацию и позволяют назначить и получить выплаты более простым путем без беготни по инстанциями. Вместе с этим участники круглого стола заявили, что в Ростовской области необходимо пересмотреть суммы выплат, которые дончане могут получить в качестве возмещения ущерба, поскольку с момента назначения размеров выплат прошло уже 10 лет.
Сергей Михалев объяснил, что с 2014 года стоимость недвижимости выросла в разы, а размер выплат так и не менялся, поэтому суммы просто необходимо увеличить.
Ранее ростовчане пожаловались, что могут стать бомжами из-за потопов.