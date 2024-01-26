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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Ростовской области не остановился рост цен на ряд продуктов в 2024 году

В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало

26 января 2024, 06:04
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области не остановился рост цен на ряд продуктов в 2024 году

Цены в Ростовской области продолжают расти в 2024 году

В Ростовской области с начала этого года продолжился рост стоимости продуктов в магазинах, сообщили в Ростовстате.

Напомним, что в Ростовской области весь прошлый год росли цены на продовольственные товары. Такая же тенденция сохраняется и в начале этого года.

С 15 по 24 января баранина подорожала с 586 до 597 рублей за килограмм, сливочное масло — с 741 до 749 рублей, сыры — с 728 до 729 рублей. Кроме того, поднялась стоимость говядины.

Немного подросли цены на лук и морковь. Но практически не изменилась стоимость сметаны, молока, сахара и соли.

ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
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Зато снизились цены на яйца со 139 до 134 рублей. Также дешевле стали яблоки и мясо кур.

Ранее ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%. Читайте о том, что подорожало.

До этого Центробанк сообщил, почему в донском регионе так сильно подорожали старые иномарки.

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