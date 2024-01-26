В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Напомним, что в Ростовской области весь прошлый год росли цены на продовольственные товары. Такая же тенденция сохраняется и в начале этого года.
С 15 по 24 января баранина подорожала с 586 до 597 рублей за килограмм, сливочное масло — с 741 до 749 рублей, сыры — с 728 до 729 рублей. Кроме того, поднялась стоимость говядины.
Немного подросли цены на лук и морковь. Но практически не изменилась стоимость сметаны, молока, сахара и соли.
Зато снизились цены на яйца со 139 до 134 рублей. Также дешевле стали яблоки и мясо кур.
Ранее ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%. Читайте о том, что подорожало.
До этого Центробанк сообщил, почему в донском регионе так сильно подорожали старые иномарки.