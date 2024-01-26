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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Ростовской области жалуются Путину на затопленные хутора, пока ФСБ ловит шпионов

В Ростовской области жители просят помощи, а ФСБ ловит шпионов

26 января 2024, 16:13
Фото: Tim Brennan/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области жалуются Путину на затопленные хутора, пока ФСБ ловит шпионов
Жители Ростовской области пожаловались на затопленные хутора, тем временем сотрудники ФСБ задержали в регионе двух украинских шпионов, а рекрутеры отчитались о росте зарплат.

Новая Венеция

Сотни жителей Ростовской области в социальных сетях пожаловались на подтопленные населенные пункты. Речь идет о домах в Азове, Батайске, хуторах Ленинакан, Камышеваха, Ленинаван, а также частично Ростове.

Проблемы там начались в апреле прошлого года. Дома регулярно подтапливает в период активных осадков. Ситуация никак глобально не решается и становится катастрофической.

«Вода не уходит, только все больше прибывает. Она топит жилые участки и дома, а уровень воды поднялся на полтора метра», — говорят местные жители в своем обращении.

Они добавили, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что влияет на прочность фундамента. Ростовчане переживают, что могут вообще остаться без жилья.

Они добавили, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что влияет на прочность фундамента.Они добавили, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что влияет на прочность фундамента.
Они добавили, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что влияет на прочность фундамента.
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
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Накрыли шпионов

РИА «Новости» сообщили, что в Ростове задержаны двое мужчин, продававшие украинским спецслужбам информацию о подразделениях российской армии.

Мужчинам выдвинули обвинение в госизмене. По предварительной версии следствия, ростовчане самостоятельно вышли на контакт с украинскими спецслужбами и согласились передавать информацию о подразделениях ВС РФ, участвующих в боевых действиях.

Уточняется, что мужчины занимались наблюдением и после сбора данных о расположении военной техники и личного состава подразделений ЮВО передавали информацию своим кураторам. За это они получали от украинской разведки денежные средства.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

РИА «Новости» сообщили, что в Ростове задержаны двое мужчин, продававшие украинским спецслужбам информацию о подразделениях российской армии.РИА «Новости» сообщили, что в Ростове задержаны двое мужчин, продававшие украинским спецслужбам информацию о подразделениях российской армии.
РИА «Новости» сообщили, что в Ростове задержаны двое мужчин, продававшие украинским спецслужбам информацию о подразделениях российской армии.
Фото: ФСБ / РИА Новости
В Ростове два шпиона продавали украинской разведке информацию о ВС РФ
Узнать подробнее

Небывалый рост зарплат

Аналитики портала HeadHunter сообщили, что по итогам 2023 года в Ростовской области предлагаемые соискателям зарплаты выросли на 25%. Регион стал одним из лидеров зарплатного предложения в России.

Эксперты отмечают, что благодаря этому для соискателей сложилась выгодная ситуация. Она обусловлена еще и острым дефицитом кадров в регионе. На одну вакансию приходится от 2,9 до 4 резюме.

Таким образом, в Ростовской области средний уровень предлагаемой зарплаты составил 49,8 тысячи рублей. Однако ожидания местных жителей все равно выше. Они хотят получать от 50 тысяч рублей. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае уровень предлагаемых зарплат достиг отметки в 49,9 тысячи рублей (+17%), а ожидаемая зарплата превысила 58,37 тысячи рублей.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Владимир Путин#Происшествия
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