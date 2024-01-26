В Ростовской области жители просят помощи, а ФСБ ловит шпионов

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Сотни жителей Ростовской области в социальных сетях пожаловались на подтопленные населенные пункты. Речь идет о домах в Азове, Батайске, хуторах Ленинакан, Камышеваха, Ленинаван, а также частично Ростове.
Проблемы там начались в апреле прошлого года. Дома регулярно подтапливает в период активных осадков. Ситуация никак глобально не решается и становится катастрофической.
«Вода не уходит, только все больше прибывает. Она топит жилые участки и дома, а уровень воды поднялся на полтора метра», — говорят местные жители в своем обращении.
Они добавили, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что влияет на прочность фундамента. Ростовчане переживают, что могут вообще остаться без жилья.
РИА «Новости» сообщили, что в Ростове задержаны двое мужчин, продававшие украинским спецслужбам информацию о подразделениях российской армии.
Мужчинам выдвинули обвинение в госизмене. По предварительной версии следствия, ростовчане самостоятельно вышли на контакт с украинскими спецслужбами и согласились передавать информацию о подразделениях ВС РФ, участвующих в боевых действиях.
Уточняется, что мужчины занимались наблюдением и после сбора данных о расположении военной техники и личного состава подразделений ЮВО передавали информацию своим кураторам. За это они получали от украинской разведки денежные средства.
Оба подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
Аналитики портала HeadHunter сообщили, что по итогам 2023 года в Ростовской области предлагаемые соискателям зарплаты выросли на 25%. Регион стал одним из лидеров зарплатного предложения в России.
Эксперты отмечают, что благодаря этому для соискателей сложилась выгодная ситуация. Она обусловлена еще и острым дефицитом кадров в регионе. На одну вакансию приходится от 2,9 до 4 резюме.
Таким образом, в Ростовской области средний уровень предлагаемой зарплаты составил 49,8 тысячи рублей. Однако ожидания местных жителей все равно выше. Они хотят получать от 50 тысяч рублей. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае уровень предлагаемых зарплат достиг отметки в 49,9 тысячи рублей (+17%), а ожидаемая зарплата превысила 58,37 тысячи рублей.