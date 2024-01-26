Вакцина от кори закончилась в Ростовской области в январе

В конце 2023 года в Ростовскую область в «ограниченном количестве» поступила паротитно-коревая вакцина и вакцина против кори, краснухи, паротита. Уже сейчас они израсходованы. Власти обратились к федеральному Минздраву с просьбой поставить дополнительные партии вакцины.