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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Власти заявили, что в Ростовской области закончилась вакцина от кори

Вакцина от кори закончилась в Ростовской области в январе

26 января 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney
Власти заявили, что в Ростовской области закончилась вакцина от кори
Ростовская область ожидает поставку вакцины от кори от федеральных властей, рассказали в правительстве региона.

В правительстве региона напомнили, что вакцинация от кори осуществляют тремя вакцинами. Первая — только от кори, вторая — от кори и паротита и третья — от кори, краснухи, паротита.

Поставкой вакцин занимается Минздрав России в рамках Национального календаря профилактических прививок.

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В конце 2023 года в Ростовскую область в «ограниченном количестве» поступила паротитно-коревая вакцина и вакцина против кори, краснухи, паротита. Уже сейчас они израсходованы. Власти обратились к федеральному Минздраву с просьбой поставить дополнительные партии вакцины.

«Министерством здравоохранения Ростовской области приобретено шесть тысяч доз вакцины против кори для проведения подчищающей иммунизации в очагах», — заключили в правительстве региона.

Напомним, проблема заболеваемости корью остро стоит сейчас в Ростовской области. Рост заболеваемости обусловлен несколькими факторами. Во-первых, ростом граждан, принципиально отказывающихся от какой-либо вакцинации, из-за чего падает коллективный иммунитет. Свою негативную лепту вносят и приезжие из других стран и регионов.

Вчера ограничения из-за кори ввели в дестадах Ростова и области.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание. Оно опасно крайне высоким уровнем заразности. Чтобы заболеть корью достаточно находиться с инфицированным в одном помещении. Симптомы кори — высокая температура, воспаление слизистых оболочек и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь и общая интоксикация.

Также в 44 раза выросло число заболевших коклюшем в Ростовской области.

Ранее случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области .

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Корь в Ростовской области#Заболеваемость корью в Ростовской области#Заражение корью
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