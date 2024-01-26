Вакцина от кори закончилась в Ростовской области в январе

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В правительстве региона напомнили, что вакцинация от кори осуществляют тремя вакцинами. Первая — только от кори, вторая — от кори и паротита и третья — от кори, краснухи, паротита.
Поставкой вакцин занимается Минздрав России в рамках Национального календаря профилактических прививок.
В конце 2023 года в Ростовскую область в «ограниченном количестве» поступила паротитно-коревая вакцина и вакцина против кори, краснухи, паротита. Уже сейчас они израсходованы. Власти обратились к федеральному Минздраву с просьбой поставить дополнительные партии вакцины.
«Министерством здравоохранения Ростовской области приобретено шесть тысяч доз вакцины против кори для проведения подчищающей иммунизации в очагах», — заключили в правительстве региона.
Напомним, проблема заболеваемости корью остро стоит сейчас в Ростовской области. Рост заболеваемости обусловлен несколькими факторами. Во-первых, ростом граждан, принципиально отказывающихся от какой-либо вакцинации, из-за чего падает коллективный иммунитет. Свою негативную лепту вносят и приезжие из других стран и регионов.
Вчера ограничения из-за кори ввели в дестадах Ростова и области.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание. Оно опасно крайне высоким уровнем заразности. Чтобы заболеть корью достаточно находиться с инфицированным в одном помещении. Симптомы кори — высокая температура, воспаление слизистых оболочек и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь и общая интоксикация.
Также в 44 раза выросло число заболевших коклюшем в Ростовской области.
Ранее случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области .