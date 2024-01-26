Власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Что касается глобальных планов, то к 2030 году власти хотят достичь ввода 0,9 квадрата жилья на душу населения. В прошлом году этот показатель составил 0,7.
Всего за 2023 год в рамках нацпроекта возвели 2,9 миллиона квадратных метров. А за последние пять лет появилось более 13 миллионов квадратов.
В области возвели 235 многоквартирных домов в 18 территориях. Больше всего жилья построили в Ростове, Аксайском и Мясниковской районах.
Ранее стало известно, что эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове.
До этого появилась информация, что стоимость квадратного метра на вторичке в донской столице превысила 105 тысяч рублей.