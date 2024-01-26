rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами

Власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами

26 января 2024, 09:26
Фото: donland.ru
Власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами

В Ростовской области построят 9 млн кв м жилья за три года

В Ростовской области в ближайшие три года планируется возвести девять миллионов квадратных метров жилья, сообщили в облправительстве.

Что касается глобальных планов, то к 2030 году власти хотят достичь ввода 0,9 квадрата жилья на душу населения. В прошлом году этот показатель составил 0,7.

Всего за 2023 год в рамках нацпроекта возвели 2,9 миллиона квадратных метров. А за последние пять лет появилось более 13 миллионов квадратов.

Эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове
Узнать подробнее

В области возвели 235 многоквартирных домов в 18 территориях. Больше всего жилья построили в Ростове, Аксайском и Мясниковской районах.

Ранее стало известно, что эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове.

До этого появилась информация, что стоимость квадратного метра на вторичке в донской столице превысила 105 тысяч рублей.

Читайте также:
Эстакады построят для линий скоростного трамвая в РостовеДвухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в РостовеВ Ростове планируют построить 25-этажные дома и школу рядом с железной дорогой
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Скоростной трамвай#Нацпроект#Мясниковский район#Жилье#Аксайский район#Ростов#Многоквартирные дома#Планы
Подпишитесь
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
Вчера, 15:36
В Ростове создали новую футбольную команду
Вчера, 16:05
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
Вчера, 16:26
Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой
Вчера, 17:57
В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова
Вчера, 18:43
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»
Вчера, 15:32