Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Сотрудники рассказали, что основными причинами стали разбитые дороги и пробки, в которых можно простоять больше часа. Все это действует на нервную систему, а сделать ничего нельзя.
«Что касается ям, то они есть на Вавилова, Королева и Особенной, и даже на выезде из гаража колесо проваливается под воду. Из-за этого вместо положенных семи оборотов за смену получается сделать только четыре», — рассказали водители и добавили, что сильно устают.
Отмечается, что 20 января заявления на увольнение написали три человека. Говорится, что некоторые хотят жаловаться в Москву из-за состояния дорог.
Ранее стало известно, что власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону.