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Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону

Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону

26 января 2024, 11:58
Фото: rostovgazeta.ru
Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водители общественного транспорта начали писать заявления на увольнение из-за состояния дорог, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Сотрудники рассказали, что основными причинами стали разбитые дороги и пробки, в которых можно простоять больше часа. Все это действует на нервную систему, а сделать ничего нельзя.

«Что касается ям, то они есть на Вавилова, Королева и Особенной, и даже на выезде из гаража колесо проваливается под воду. Из-за этого вместо положенных семи оборотов за смену получается сделать только четыре», — рассказали водители и добавили, что сильно устают.

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Отмечается, что 20 января заявления на увольнение написали три человека. Говорится, что некоторые хотят жаловаться в Москву из-за состояния дорог.

Ранее стало известно, что власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Пробки#Дороги#Водители#Ямы
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