Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону

«Что касается ям, то они есть на Вавилова, Королева и Особенной, и даже на выезде из гаража колесо проваливается под воду. Из-за этого вместо положенных семи оборотов за смену получается сделать только четыре», — рассказали водители и добавили, что сильно устают.