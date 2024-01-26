«Вонь стоит отвратительная»: как территории Ростовской области уходят под воду

«Ко мне в приемную тоже обращаются за помощью дончане, жалуясь на затопление домов. Первыми обратились жители поселка Заречный — улицы Шоссейной. Здесь настоящая катастрофа. Люди по колено в воде провели Новый год. А когда ударили морозы, сверху все покрылось ледяной коркой, а внутри осталась вода. Ходить там без специальных забродных сапог было просто невозможно», — отмечает депутат Наталья Оськина.