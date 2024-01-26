«Вонь стоит отвратительная»: как территории Ростовской области уходят под воду

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Напомним, что жители Ростовской области не перестают обращаться в редакцию RostovGazeta. Люди жалуются на массовое подтопление домов во многих уголках донского края.
«Ко мне в приемную тоже обращаются за помощью дончане, жалуясь на затопление домов. Первыми обратились жители поселка Заречный — улицы Шоссейной. Здесь настоящая катастрофа. Люди по колено в воде провели Новый год. А когда ударили морозы, сверху все покрылось ледяной коркой, а внутри осталась вода. Ходить там без специальных забродных сапог было просто невозможно», — отмечает депутат Наталья Оськина.
Также о подтоплении домов сообщили депутату жители СНТ «Вираж» в Ростове, Ленинавана, Ленинакана и хутора Красный Крым в Мясниковском районе.
Жители хутора Красный Крым рассказывают, что ситуация ухудшается с каждым днем. Проблема затопления максимально заметна здесь стала с мая 2023 года. Летом вода поднялась на основных улицах хутора. В подвалах жилых домов ее уровень доходил до одного метра.
Первыми последствия подъема уровня грунтовых вод заметили жители улиц Юбилейная, Кирова, Шаумяна, Туманяна, Луговой.
«Тогда были проливные дожди, и нас убеждали, что подтопление произошло из-за активных осадков. В итоге вода все-таки ушла. Но осенью она вернулась и до сих пор не уходит», — говорят местные жители.
Постепенно, по информации хуторян, вода направилась на новые улицы — Майи Пелигвановой, Центральную, Молодежную и ее продолжение — Вторую Молодежную.
Следом воду в подвалах обнаружили проживающие на улицах Ореховой, Свободы и Красной. А буквально несколько дней назад затопило подвалы на улицах Зеленой, Абовяна, Красивой и Изумрудной.
На многих территориях, по словам собеседников, вода стоит выше поверхности почвы.
Хуторяне рассказывают, что жители особо затопленных территорий, уже давно перестали пользоваться сантехникой. Они разъясняют, что у них — септики, и все содержимое выходит на поверхность, распространяясь по участку с отвратительной вонью.
Практически везде, по словам собеседников, наблюдается устойчивый запах канализации. Жители улицы Луговой жалуются, что не могут приготовить еду, не могут помыться. По своим дворам вынуждены передвигаться по кирпичикам и поддонам.
Одни делают попытки продать свои дома. У некоторых треснул фундамент. Те, кто вели строительство, забросили стройки. У многих в домах работают насосы — постоянно откачивают воду.
«Это настоящая катастрофа», — сокрушаются дончане.
В подтоплении улиц Красного Крыма жители винят активную застройку на месте бывших сельскохозяйственных земель.
«В 2020 году поля перевели в статус индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На них стали строить маленькие компактные домики. Люди их активно раскупали», — делится информацией местный житель Тимур, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Самая сложная ситуация сложилась в районе улицы Луговой. По словам собеседника, там проходило продолжение реки Сухой Чалтырь, которая идет через весь поселок. Только сверху нее располагаются проданные участки ИЖС.
«В широкое русло, где была река, машинами возили строительный мусор, грунт. И теперь подземные родники, которые бьют в реку, упираются в засыпанный землей пласт реки, длинной порядка 500 метров. Конечно же, вода начинает распространятся. Из-за этого на двух близлежащих улицах вода стоит на поверхности — там попросту образовалось болото», — говорит Тимур.
По словам жителей Луговой, периодически сюда приезжают строители домов, которые пытаются что-то делать. Максимально старается помочь и местная администрация. Но только сил и возможностей для кардинального решения проблемы, по мнению хуторян, не хватает.
Собеседники рассказывают, что обращались во все инстанции. К ним приезжала выездная комиссия.
«Она подтвердила, что затопление происходит грунтовыми водами. Сказали, что нужно делать сложные гидрогеологические исследования, на которые потребуется два года. Но люди тонут уже сегодня! Подъем уровня грунтовых вод может привести к катастрофическим последствиям, выйдя далеко за пределы хутора», — уверен местный житель.
Местные жители самостоятельно разработали перечень экстренных мер, которые помогут если не ликвидировать, то существенно снизить негативные последствия от воды.
В частности, хуторяне предлагают снизить искусственно поднятый уровень воды в пруду западной части хутора. Расчистить и углубить русло реки Сухой Чалтырь, восстановив и прочистив ее приток. Нормализовать работу центрального ливневого канала и дренажа и многое другое.
Однако вопросов к произошедшему у жителей хутора остается много. Например, один из них, по словам собеседников, касается постановки реки на кадастровый учет.
Вероятно, что проблема подтопления частных домов донского региона обретает массовый характер. Ее не оставляют без внимания.
В частности, проживающие на улице Шоссейной в Ростове рассказали, что после публикации в RostovGazeta им для откачки воды было выделено две машины. А недавно их посетили представители администрации.
«Нам сказали, что собираются делать — проводить экспертизы, разрабатывать проекты. И пояснили, что дело это не быстрое», — уточняет житель улицы Шоссейной.
Редакция продолжает следить за ситуацией.
Напомним, что RostovGazeta направила официальные запросы в правительство Ростовской области и администрацию Ростова. На момент публикации материала ответ не получен — по закону о СМИ еще не прошел семидневный срок.
Информация уточняется.