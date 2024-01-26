Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году

При этом Ростовская область вошла в число лидеров по росту зарплатного предложения, по словам аналитиков, за 2023 год зарплаты выросли на 25%, что создало выгодную ситуацию для соискателей. Сейчас во многих сферах наблюдается кадровый дефицит, на одну вакансию приходится от 2,9 до 4 резюме, что позволяет дончанам с комфортом выбирать подходящую их требованиям компанию для сотрудничества.