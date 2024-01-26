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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году

Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году

26 января 2024, 09:53
Фото: 1MI
Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году
В Ростовской области за 2023 год зарплаты населения выросли на 25%, об этом сообщили на портале по поиску работы.

Аналитики портала HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить, как изменились зарплаты жителей Ростовской области и других регионов России. Так эксперты сообщают, что в декабре 2023 в России предлагаемые зарплаты выросли на 22% по отношению к показателям 2022 года и составили 54,8 тысячи рублей. При этом уровень ожидаемой зарплаты среди соискателей вырос до 60 тысяч рублей (+20%).

Если говорить о Юге России, то зарплаты за год выросли на 25%, поднявшись до средней отметки 49,7 тысячи рублей. При этом сами соискатели хотели бы получать не меньше 50 тысяч рублей (+11% к показателям 2022 года).

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При этом Ростовская область вошла в число лидеров по росту зарплатного предложения, по словам аналитиков, за 2023 год зарплаты выросли на 25%, что создало выгодную ситуацию для соискателей. Сейчас во многих сферах наблюдается кадровый дефицит, на одну вакансию приходится от 2,9 до 4 резюме, что позволяет дончанам с комфортом выбирать подходящую их требованиям компанию для сотрудничества.

Так в Ростовской области средний уровень предлагаемой зарплаты составил 49855 рублей, а вот ожидаемой — 50 тысяч рублей. В соседнем Краснодарском крае уровень предлагаемых зарплат достиг отметки 49,9 тысячи рублей (+17%), а ожидаемая зарплата превысила 58,37 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что зарплаты медиков не совпали с официальными данными.

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