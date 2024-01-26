Житель Ростовской области за раз наловил 433 рыбины

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По информации управления, мужчину поймали транспортные полицейские на берегу Цимлянского водохранилища. Он находился недалеко от станицы Хорошевская.
«Браконьером оказался 38-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим. У него изъяли лодку и более 60 метров сетей», — говорится в публикации.
Отмечается, что всего он успел наловить 433 плотвы на сумму 110 тысяч рублей. Теперь ему грозит до двух лет заключения в рамках возбужденного уголовного дела.
До этого другой браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве». Материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее рыбный морг нашли у 54-летнего жителя Таганрога. Всего у него удалось обнаружить тонны продукции.