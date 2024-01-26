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Updated Сегодня, 13:49

Житель Ростовской области за несколько часов наловил 433 рыбы

Житель Ростовской области за раз наловил 433 рыбины

26 января 2024, 13:47
Фото: УТ МВД РФ по СКФО
Житель Ростовской области за несколько часов наловил 433 рыбы
В Ростовской области задержали браконьера, который незаконно выловил сотни рыб, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

По информации управления, мужчину поймали транспортные полицейские на берегу Цимлянского водохранилища. Он находился недалеко от станицы Хорошевская.

«Браконьером оказался 38-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим. У него изъяли лодку и более 60 метров сетей», — говорится в публикации.

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Отмечается, что всего он успел наловить 433 плотвы на сумму 110 тысяч рублей. Теперь ему грозит до двух лет заключения в рамках возбужденного уголовного дела.

До этого другой браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве». Материал на эту тему читайте по ссылке.

Ранее рыбный морг нашли у 54-летнего жителя Таганрога. Всего у него удалось обнаружить тонны продукции.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Браконьерство#Цимлянское водохранилище#Рыба#Лодка#Судимость#Сети#Транспортная полиция#Происшествия
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