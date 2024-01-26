Жители Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора

Они рассказали, что проблемы начались в апреле 2023 года в нескольких населенных пунктах, в том числе Азове, Батайске, хуторах Ленина, Камышеваха, Ленинаван, а также частично Ростове. По словам жителей, с этого момента ситуация стала приобретать характер катастрофы.