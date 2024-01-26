Жители Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Они рассказали, что проблемы начались в апреле 2023 года в нескольких населенных пунктах, в том числе Азове, Батайске, хуторах Ленина, Камышеваха, Ленинаван, а также частично Ростове. По словам жителей, с этого момента ситуация стала приобретать характер катастрофы.
«Вода не уходит, только все больше прибывает. Она топит жилые участки и дома, а уровень воды поднялся на полтора метра», — заявили ростовчане.
Они добавили, что подвалы, цокольная часть жилых и многоквартирных домов находятся в воде, что может привести к повреждению фундамента. По их словам, люди могут остаться без жилья.
Ранее юрист рассказал, что делать жителям подтопленных домов в донском регионе.