Жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Жительница Шахт Марина Лях в январе прошлого года хотела сдать экзамен на права. Необходимые для этого документы она подала в местный регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО. Однако экзамены начинающая автолюбительница провалила.
Спустя два дня она встретилась с инструктором по вождению в местной автошколе. Он заявил гражданке, что повышать навыки вождения для получения прав совсем не обязательно. Достаточно через него передать взятку одному из сотрудников МРЭО. Цена за приобретение прав таким образом составляла 25 тысяч рублей. Лях на это предложение согласилась и перевела деньги инструктору. Позже он попросил перевести еще две тысячи рублей для получения положительной оценки на практическом экзамене.
Однако получить права за деньги Лях так и не смогла. Инструктор изначально обманывал ее и решил подзаработать на неудачливой автолюбительнице.
Суд при этом не стал привлекать женщину к уголовной ответственности за попытку передачи взятки через третье лицо. Объяснили это ее «деятельным раскаянием».
Ранее жителя Ростова осудили за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД.