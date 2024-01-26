Жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД

Спустя два дня она встретилась с инструктором по вождению в местной автошколе. Он заявил гражданке, что повышать навыки вождения для получения прав совсем не обязательно. Достаточно через него передать взятку одному из сотрудников МРЭО. Цена за приобретение прав таким образом составляла 25 тысяч рублей. Лях на это предложение согласилась и перевела деньги инструктору. Позже он попросил перевести еще две тысячи рублей для получения положительной оценки на практическом экзамене.