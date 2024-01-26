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Жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД

Жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД

26 января 2024, 12:40
Фото: David Merrett/CC BY 2.0/flickr.com
Жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД
В Ростовской области рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, пытавшейся «купить» права на авто, рассказали в пресс-службе судов региона.

Жительница Шахт Марина Лях в январе прошлого года хотела сдать экзамен на права. Необходимые для этого документы она подала в местный регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО. Однако экзамены начинающая автолюбительница провалила.

Спустя два дня она встретилась с инструктором по вождению в местной автошколе. Он заявил гражданке, что повышать навыки вождения для получения прав совсем не обязательно. Достаточно через него передать взятку одному из сотрудников МРЭО. Цена за приобретение прав таким образом составляла 25 тысяч рублей. Лях на это предложение согласилась и перевела деньги инструктору. Позже он попросил перевести еще две тысячи рублей для получения положительной оценки на практическом экзамене.

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Однако получить права за деньги Лях так и не смогла. Инструктор изначально обманывал ее и решил подзаработать на неудачливой автолюбительнице.

Суд при этом не стал привлекать женщину к уголовной ответственности за попытку передачи взятки через третье лицо. Объяснили это ее «деятельным раскаянием».

Ранее жителя Ростова осудили за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Уголовное дело#Происшествия
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