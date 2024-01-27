Аварийный, неблагополучный: что известно об обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Сегодня вечером в Ростове на Нариманова, 72/3 обрушилось здание общежития. 80 находящихся там жильцов эвакуировали. Дом отключили от газоснабжения, там продолжают сыпаться окна, на месте работают спасатели и полиция.
Известно, что дом признали аварийным еще летом прошлого года. Его построили в 1963 году. В здании пять этажей и 30 квартир.
Жильцы соседних домов называют дом №72/3 неблагополучным, указывая, что он стал пристанищем маргинальных личностей, в частности, наркоманов и алкоголиков. Однако большую часть жильцов составляют пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми.
Ранее сами жильцы обрушевшегося дома заявили, что боятся остаться без крова.