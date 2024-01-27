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Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Аварийный, неблагополучный: что известно об обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

Аварийный, неблагополучный: что известно об обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

27 января 2024, 18:50
Фото: rostovgazeta.ru
Аварийный, неблагополучный: что известно об обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

Обрушившийся дом на Нариманова в Ростове был признан аварийным четыре года назад

В Ростове на Нариманова в Ворошиловском районе обрушился многоквартирный жилой дом, на месте работают спасатели и полиция.

Сегодня вечером в Ростове на Нариманова, 72/3 обрушилось здание общежития. 80 находящихся там жильцов эвакуировали. Дом отключили от газоснабжения, там продолжают сыпаться окна, на месте работают спасатели и полиция.

Дом отключили от газоснабжения, там продолжают сыпаться окна, на месте работают спасатели и полиция.Дом отключили от газоснабжения, там продолжают сыпаться окна, на месте работают спасатели и полиция.
Дом отключили от газоснабжения, там продолжают сыпаться окна, на месте работают спасатели и полиция.
Фото: rostovgazeta.ru
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Известно, что дом признали аварийным еще летом прошлого года.Известно, что дом признали аварийным еще летом прошлого года.
Известно, что дом признали аварийным еще летом прошлого года.
Фото: rostovgazeta.ru

Известно, что дом признали аварийным еще летом прошлого года. Его построили в 1963 году. В здании пять этажей и 30 квартир.

Жильцы соседних домов называют дом №72/3 неблагополучным, указывая, что он стал пристанищем маргинальных личностей, в частности, наркоманов и алкоголиков. Однако большую часть жильцов составляют пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми.

Ранее сами жильцы обрушевшегося дома заявили, что боятся остаться без крова.

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