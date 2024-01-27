Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Портал «Блокнот. Ростов-на-Дону» со ссылкой на замначальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Наталью Поволяеву рассказал, что дончане, благодаря новому федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации», смогут подрабатывать «на стороне», пока состоят на учете в центре занятости.
По словам Натальи Поволяевой, жители Ростовской области в период поиска работы смогут найти подработку и зарабатывать деньги по договору гражданско-правового характера. Однако выплаты должны быть не больше МРОТ[прим. редакции — текущий размер МРОТ 19242 рубля], кроме того, свои услуги позволено оказывать не больше пяти рабочих дней в неделю, при этом начислять пособие по безработице в период подработок не будут. Выплаты приостановят.
До принятия нового закона подработка являлась основанием для того, чтобы статус безработного был аннулирован, а сам дончанин лишен пособий.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее власти Ростовской области опубликовали список профессий, которые больше других востребованы на рынке труда региона.