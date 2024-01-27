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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс

Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс

27 января 2024, 12:07
Фото: 1MI
Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс

В Ростовской области безработные смогут зарабатывать по ГПХ, пока ищут работу

В Ростовской области безработным дончанам позволят работать по договору ГПХ, пока они находятся в поисках места постоянного трудоустройства, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов-на-Дону» со ссылкой на замначальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Наталью Поволяеву рассказал, что дончане, благодаря новому федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации», смогут подрабатывать «на стороне», пока состоят на учете в центре занятости.

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По словам Натальи Поволяевой, жители Ростовской области в период поиска работы смогут найти подработку и зарабатывать деньги по договору гражданско-правового характера. Однако выплаты должны быть не больше МРОТ[прим. редакции — текущий размер МРОТ 19242 рубля], кроме того, свои услуги позволено оказывать не больше пяти рабочих дней в неделю, при этом начислять пособие по безработице в период подработок не будут. Выплаты приостановят.

До принятия нового закона подработка являлась основанием для того, чтобы статус безработного был аннулирован, а сам дончанин лишен пособий.

Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее власти Ростовской области опубликовали список профессий, которые больше других востребованы на рынке труда региона.

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