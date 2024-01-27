Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс

По словам Натальи Поволяевой, жители Ростовской области в период поиска работы смогут найти подработку и зарабатывать деньги по договору гражданско-правового характера. Однако выплаты должны быть не больше МРОТ[прим. редакции — текущий размер МРОТ 19242 рубля], кроме того, свои услуги позволено оказывать не больше пяти рабочих дней в неделю, при этом начислять пособие по безработице в период подработок не будут. Выплаты приостановят.