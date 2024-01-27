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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Глава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале

Глава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале

27 января 2024, 14:48
Фото: 1MI
Глава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале

Заморозки до -17 градусов ожидают жителей Ростовской области в феврале

В феврале в Ростовской области прогнозируют мокрый снег, дожди и заморозки, об этом рассказала глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Портал 1Rnd со ссылкой на ростовского синоптика Елену Назарову представил долгосрочный прогноз погоды в Ростовской области в феврале.

По словам Елены Назаровой, в первую декаду февраля Ростовскую область накроют мокрый снег с дождями, гололедом и туманом. Температура воздуха упадет до -7 градусов, а на севере региона ожидаются морозы от -10 до -17 градусов.

С 10 по 20 февраля ожидается потепление до +6 градусов, по прогнозу регион продолжат заливать дожди, при похолодании возможен мокрый снег.

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В третью декаду февраля воздух прогреется до +13 градусов. По словам главы Ростовского гидрометцентра, подобное потепление будет кратковременным, после чего температура вернется к показателям месячной нормы. При этом осадков выпадет немногим больше месячной нормы.

Ранее в Ростовской области рассказали, когда закончится период магнитных бурь в январе.

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