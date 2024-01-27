Глава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Портал 1Rnd со ссылкой на ростовского синоптика Елену Назарову представил долгосрочный прогноз погоды в Ростовской области в феврале.
По словам Елены Назаровой, в первую декаду февраля Ростовскую область накроют мокрый снег с дождями, гололедом и туманом. Температура воздуха упадет до -7 градусов, а на севере региона ожидаются морозы от -10 до -17 градусов.
С 10 по 20 февраля ожидается потепление до +6 градусов, по прогнозу регион продолжат заливать дожди, при похолодании возможен мокрый снег.
В третью декаду февраля воздух прогреется до +13 градусов. По словам главы Ростовского гидрометцентра, подобное потепление будет кратковременным, после чего температура вернется к показателям месячной нормы. При этом осадков выпадет немногим больше месячной нормы.
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