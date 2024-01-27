«Как святая вода и причастие»: почему в Ростове любят вареники и откуда это началось

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
У нас на Дону вареники всегда любили независимо от праздников. Помните, как в «Поднятой целине» Михаила Александровича Шолохова дед Щукарь рассуждал:
«Вареники со сметаной − тоже святая вода, лучше любого причастия, особливо когда их, милушек моих, положат тебе в тарелку побольше, да ишо раз побольше, этак горкой, да опосля нежно потрясут эту тарелку, чтобы сметана до дна прошла, чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. А ишо милее, когда тебе не в тарелку будут эти варенички класть, а в какую-нибудь глубокую посудину, чтобы было где ложке разгуляться».
Эта любовь к вареникам не прошла у жителей Дона, а также ростовчан и в советские времена.
В «Вечернем Ростове» в 1978 году в рубрике «Для вас, ростовчане!» А. Васильев опубликовал заметку «Приглашает вареничная», в которой рассказывалось о том, что в здании вокзала железнодорожной станции «Сельмаш» открылась вареничная.
»…Оказалось, не так легко занять столик в уютном зале, отделанном цветным ракушечником и чеканкой. Здесь можно отведать вареников с творогом, картофелем, капустой, жареным луком, рыбой и яблоками. Есть сдобренные сметаной и маслом пельмени. В широком ассортименте овощные салаты, молочнокислая продукция, кондитерские изделия, компоты, фруктовые соки.
Вареничная располагает пищеблоком, оснащенным современной техникой, складскими и подсобными помещениями. Словом, есть все условия для выпуска продукции высокого качества».
В заметке также сообщалось, что ежедневно в вареничной готовится до тысячи порций вареников и около 700 порций пельменей. А с вводом в действие пельменного автомата выпуск продукции должен был утроиться.
Вот так готовились на Сельмаше вареники по-ростовски − с картошкой, творогом, капустой, рыбой и даже с яблоками.
К сожалению, уже не существует этой вареничной на Сельмаше. Но любовь к вареникам у ростовчан не прошла, а лишь окрепла. И не только в новогодние праздники, но и в другие дни едим мы вареники с удовольствием. Потому как стали они уже неотъемлемой частью нашей донской кухни.