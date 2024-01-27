«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове

«Подавали неоднократно уже всякие заявления, просьбы, и в администрацию, что давно у нас дом в аварийном состоянии: крыша, у нас там камыши растут, все рушится, каждое утро камни падают, но никто ничего не предпринимает. Уже года четыре точно. До этого не признавали дом аварийным», — рассказала одна из жильцов.