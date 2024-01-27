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Published Сегодня, 18:16

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«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове

«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове

27 января 2024, 18:16
Фото: rostovgazeta.ru
«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове

Ростовчане несколько лет жаловались властям на обрушение дома на Нариманова

В Ростове жильцы заявили, что общежитие на улице Нариманова, 72/3 несколько лет не могло получить аварийный статус, об этом местные жители рассказали корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, около 19.40 мск в Ростове начал разрушаться аварийный дом на улице Нариманова, 72/3. Согласно данным сервиса МинЖКХ, дом признали аварийным еще в июне 2020 года, с тех пор жильцы терпеливо ожидали расселения. Однако уже 27 января стена первого этажа в первом подъезде начала разрушаться.

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«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове
«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

По словам жильцов, с которым в настоящий момент беседует корреспондент RostovGazeta, в результате частичного обрушения здания перекосило два окна, спасатели вывели жильцов не только первого, но и второго подъездов.

«Подавали неоднократно уже всякие заявления, просьбы, и в администрацию, что давно у нас дом в аварийном состоянии: крыша, у нас там камыши растут, все рушится, каждое утро камни падают, но никто ничего не предпринимает. Уже года четыре точно. До этого не признавали дом аварийным», — рассказала одна из жильцов.

«Камни падают»: жильцы заявили, что власти игнорировали аварийный дом в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Ростовчане все еще стоят на холоде и ждут возможного решения проблемы с их жилищем.

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