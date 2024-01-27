Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головой

По словам авторов, подрядчик ООО «Трансэнерго» должен был все починить, но ничего не изменилось. Жители утверждают, что якобы неоднократно обращались в полицию, прокуратуру и МинЖКХ, но ремонт не сдвинулся с «мертвой точки». Жильцы рассказали, что пол чердака пришлось укрыть пленкой, чтобы не допускать протечек, однако перекрытия в доме, построенном в 1934 году, деревянные, они гниют и покрываются плесенью. Однако эти меры не могут помочь дончанам с холодом и сыростью в квартирах.