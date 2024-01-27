Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головой

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В субботу, 27 января, Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал, что вот уже несколько месяцев жители дома на улице Пушкинской, 171 в Ростове вынуждены терпеть неудобства из-за неудачного капитального ремонта. По данным авторов канала, верхние этажи пятиэтажки регулярно топит в период дождей и снега.
Авторы канала рассказали, что летом 2023 года в доме начался капремонт крыши. Осенью рабочие ее «разобрали», после чего жильцов верхних этажей начало топить и засыпать снегом.
По словам авторов, подрядчик ООО «Трансэнерго» должен был все починить, но ничего не изменилось. Жители утверждают, что якобы неоднократно обращались в полицию, прокуратуру и МинЖКХ, но ремонт не сдвинулся с «мертвой точки». Жильцы рассказали, что пол чердака пришлось укрыть пленкой, чтобы не допускать протечек, однако перекрытия в доме, построенном в 1934 году, деревянные, они гниют и покрываются плесенью. Однако эти меры не могут помочь дончанам с холодом и сыростью в квартирах.
«В фонде капитального ремонта говорят, что им „попался недобросовестный подрядчик“, и убеждают, что скоро всё исправят», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, когда планируют отремонтировать «Дом актера».