Квадратный метр на вторичке в Ростове 2023 году подорожал до рекордных отметок

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Аналитики заявили, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Ростове сейчас составляет 128,3 тысячи рублей. За год оно подорожало на 20%. Однако за месяц цена упала на 0,5%.
Практически во всех городах фиксируется падения спроса на «вторичку». Это связано с высокими ставками по ипотеке. Эксперты прогнозируют, что в начале этого года стоимость жилья начнет стагнировать, а к концу цены упадут примерно на 9%.
При этом предложение на рынке вторичной недвижимости растет из-за возвращения временно снятых лотов в продажу, а также удлинения сроков экспозиции на фоне низкого спроса.
Лидерами же по стоимости квадратного метра жилья на «вторичке» в России стали Москва (336 тысяч рублей), Сочи (254,1 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (218 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что старинный особняк Герасимова с отелем внутри продают почти за 300 миллионов рублей в Ростове.