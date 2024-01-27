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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Вторичное жилье в Ростове за год подорожало на 20%, несмотря на низкий спрос

Квадратный метр на вторичке в Ростове 2023 году подорожал до рекордных отметок

27 января 2024, 04:52
Фото: Midjourney
Вторичное жилье в Ростове за год подорожало на 20%, несмотря на низкий спрос
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Ростове стоит чуть больше 128 тысяч рублей, сообщает «ЦИАН. Аналитика».

Аналитики заявили, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Ростове сейчас составляет 128,3 тысячи рублей. За год оно подорожало на 20%. Однако за месяц цена упала на 0,5%.

Практически во всех городах фиксируется падения спроса на «вторичку». Это связано с высокими ставками по ипотеке. Эксперты прогнозируют, что в начале этого года стоимость жилья начнет стагнировать, а к концу цены упадут примерно на 9%.

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При этом предложение на рынке вторичной недвижимости растет из-за возвращения временно снятых лотов в продажу, а также удлинения сроков экспозиции на фоне низкого спроса.

Лидерами же по стоимости квадратного метра жилья на «вторичке» в России стали Москва (336 тысяч рублей), Сочи (254,1 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (218 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что старинный особняк Герасимова с отелем внутри продают почти за 300 миллионов рублей в Ростове.

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