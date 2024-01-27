Логвиненко рассказал, где разместят жильцов обрушевшегося дома в Ростове

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
В Ростове несколько часов назад обрушился пятиэтажный жилой дом на Нариманова, 72/3. Из здания эвакуировали 95 человек. Из дома продолжают сыпаться окна. Его отключают от коммуникаций. На месте работают спасатели.
Дому 61 год. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Глава администрации Алексей Логвиненко заявляет, что жильцам якобы предлагали переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.
Сейчас эвакуированных местных жителей разместят в 82-й школе.
«Пострадавшим предложим жилье манавренного фонда», — пообещал Логвиненко.
Ранее жильцы жаловались, что власти игнорировали проблемный дом и никак не помогали с расселением.