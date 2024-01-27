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Логвиненко рассказал, где разместят жильцов обрушевшегося дома в Ростове

Логвиненко рассказал, где разместят жильцов обрушевшегося дома в Ростове

27 января 2024, 19:19
Фото: rostovgazeta.ru
Логвиненко рассказал, где разместят жильцов обрушевшегося дома в Ростове
Жильцы разрушенного дома на Нариманова в Ростове якобы сами не хотели переселяться в жилье маневренного фонда, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове несколько часов назад обрушился пятиэтажный жилой дом на Нариманова, 72/3. Из здания эвакуировали 95 человек. Из дома продолжают сыпаться окна. Его отключают от коммуникаций. На месте работают спасатели.

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Дому 61 год. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу.Дому 61 год. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу.
Дому 61 год. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу.
Фото: Администрация Ростова

Дому 61 год. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Глава администрации Алексей Логвиненко заявляет, что жильцам якобы предлагали переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.

Сейчас эвакуированных местных жителей разместят в 82-й школе.

«Пострадавшим предложим жилье манавренного фонда», — пообещал Логвиненко.

Ранее жильцы жаловались, что власти игнорировали проблемный дом и никак не помогали с расселением.

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