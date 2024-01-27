Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 27 января

Метеозависимые дончане могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и депрессию, чтобы улучшить свое физическое состояние, жителям Ростовской области советуют ограничить физические нагрузки и стресс, больше гулять, придерживаться режима и не злоупотреблять алкоголем и табаком. Также следует выбирать легкую пищу и не переедать.