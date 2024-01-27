Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 27 января

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
В субботу, 27 января, синоптики объявили, что в ближайшие дни на Ростовскую область обрушатся сильные магнитные бури. Уже к вечеру сила магнитной бури достигнет четырех баллов, такие условия сохранятся до полуночи.
Следующие трое суток, с 28 по 30 января, сила магнитных бурь будет колебаться от трех до четырех баллов.
Метеозависимые дончане могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и депрессию, чтобы улучшить свое физическое состояние, жителям Ростовской области советуют ограничить физические нагрузки и стресс, больше гулять, придерживаться режима и не злоупотреблять алкоголем и табаком. Также следует выбирать легкую пищу и не переедать.
Ранее в Ростовской области рассказали, когда ожидать очередное резкое похолодание.