rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 27 января

Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 27 января

27 января 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 27 января
Мощные магнитные бури продержатся в Ростовской области до конца января, об этом сообщили синоптики.

В субботу, 27 января, синоптики объявили, что в ближайшие дни на Ростовскую область обрушатся сильные магнитные бури. Уже к вечеру сила магнитной бури достигнет четырех баллов, такие условия сохранятся до полуночи.

Следующие трое суток, с 28 по 30 января, сила магнитных бурь будет колебаться от трех до четырех баллов.

Как ростовчанам пережить магнитную бурю 23 января
Узнать подробнее

Метеозависимые дончане могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и депрессию, чтобы улучшить свое физическое состояние, жителям Ростовской области советуют ограничить физические нагрузки и стресс, больше гулять, придерживаться режима и не злоупотреблять алкоголем и табаком. Также следует выбирать легкую пищу и не переедать.

Ранее в Ростовской области рассказали, когда ожидать очередное резкое похолодание.

Читайте также:
Стали известны даты магнитных бурь в феврале в Ростовской областиМагнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологиКлиматолог Иошпа сообщил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Стресс#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз магнитных бурь#Магнитные бури#Синоптики#Похолодание#Магнитная буря#Головокружение#Головная боль#Физические нагрузки#Режим#Табак#Усталость#Депрессия#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда
Сегодня, 11:25
На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину
Сегодня, 10:51
На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку
Сегодня, 10:29
Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс
Сегодня, 12:07
«Как святая вода и причастие»: почему в Ростове любят вареники и откуда это началось
Сегодня, 12:58