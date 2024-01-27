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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку

На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку

27 января 2024, 10:29
Фото: t.me/Fateev_A_E
На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку
В Таганроге обещают вручную переложить историческую брусчатку, чтобы не допустить ее утраты, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

В пятницу, 27 января, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев ответил на многочисленные вопросы горожан о ходе реконструкции Пушкинской набережной, местные жители обеспокоены вопросом сохранения ее исторической части и хотят быть уверены, что культурное наследие города не будет утрачено.

Андрей Фатеев рассказал, что историческую брусчатку на территории набережной обязательно сохранят, ее планируют переложить вручную.

«Мощение на набережной местами утрачено. Для того, чтобы ликвидировать провалы, необходимо снять камень, очистить его и переложить обратно», — рассказал глава администрации, добавив, что на двух участках набережной собираются провести археологические работы.

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После того, как работы закончатся, набережная будет оформлена в едином стиле.

«Очень радостно, что наконец то приведут в порядок нашу красавицу-набережную! Надеюсь, брусчатку не тронут, и эта история города останется», «В нашем случае, это больше объект для созерцания, чем для активной эксплуатации», — прокомментировали новость горожане.

Ранее более двух тысяч человек подписали петицию в пользу сохранения набережной Таганрога.

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