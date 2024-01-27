На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку

«Очень радостно, что наконец то приведут в порядок нашу красавицу-набережную! Надеюсь, брусчатку не тронут, и эта история города останется», «В нашем случае, это больше объект для созерцания, чем для активной эксплуатации», — прокомментировали новость горожане.