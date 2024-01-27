На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Вечером пятницы, 27 января, Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео ростовчанина, который встретил в переулке Халтуринском необычного пешехода. Мужчина переходил дорогу на перекрестке, и когда перед ним остановился автомобиль, поднял руку с предметом, похожим на пистолет. Он не опускал «оружие», пока не перешел дорогу.
В ответ на запрос журналистов в полиции сообщили, что провели проверку по факту произошедшего и нашли «вооруженного» дончанина. Они установили личность мужчины и провели с ним профилактическую беседу, объяснив неприемлемость его поведения.
«Установлено, что в качестве предмета он использовал игрушечный пистолет», — сказано в сообщении.
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