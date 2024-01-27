На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину

Вечером пятницы, 27 января, Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео ростовчанина, который встретил в переулке Халтуринском необычного пешехода. Мужчина переходил дорогу на перекрестке, и когда перед ним остановился автомобиль, поднял руку с предметом, похожим на пистолет. Он не опускал «оружие», пока не перешел дорогу.