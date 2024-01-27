«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме

Напомним, вот уже больше двух часов прошло с начала разрушения дома на улице Нариманова, 72/3 в Ворошиловском районе Ростова. Дом признали аварийным 3,5 года назад, однако, по словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, все жильцы отказались переселиться в маневренный фонд.