«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Напомним, вот уже больше двух часов прошло с начала разрушения дома на улице Нариманова, 72/3 в Ворошиловском районе Ростова. Дом признали аварийным 3,5 года назад, однако, по словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, все жильцы отказались переселиться в маневренный фонд.
Сейчас в доме частично обрушилась стена первого этажа, на месте ЧС работают спасатели. К дому прибыли два автобуса, в которых все 95 жильцов смогут согреться.
«Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», — заявил Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее местные жители заявили, что несколько лет не могли добиться признания дома аварийным и не получали никаких предложений относительно того, как решить проблему с разрушением их жилья.