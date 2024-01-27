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Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

В Ростове жильцы аварийного дома на Нариманова отказались от расселения

«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме

27 января 2024, 19:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове жильцы аварийного дома на Нариманова отказались от расселения

В Ростове жильцы аварийного дома на Нариманова отказались от расселения

В Ростове жильцы отказались от переселения в маневренный фонд, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, вот уже больше двух часов прошло с начала разрушения дома на улице Нариманова, 72/3 в Ворошиловском районе Ростова. Дом признали аварийным 3,5 года назад, однако, по словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, все жильцы отказались переселиться в маневренный фонд.

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Сейчас в доме частично обрушилась стена первого этажа, на месте ЧС работают спасатели.Сейчас в доме частично обрушилась стена первого этажа, на месте ЧС работают спасатели.
Сейчас в доме частично обрушилась стена первого этажа, на месте ЧС работают спасатели.
Фото: МЧС по РО

Сейчас в доме частично обрушилась стена первого этажа, на месте ЧС работают спасатели. К дому прибыли два автобуса, в которых все 95 жильцов смогут согреться.

«Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», — заявил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее местные жители заявили, что несколько лет не могли добиться признания дома аварийным и не получали никаких предложений относительно того, как решить проблему с разрушением их жилья.

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