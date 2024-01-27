Пилот рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 попал в больницу с инфарктом

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:59
Напомним, на прошлой неделе Ростовскую область сотрясла новость о трагедии в горах Афганистана, где потерпел крушение самолет Falcon 10. Частный рейс перевозил «короля волгодонских рынков» Анатолия Евсюкова и его супругу Анну, которая нуждалась в помощи врачей. Во время поездки в Таиланд женщина заболела, ее состояние ухудшалось, и семья решила продолжить лечение женщины в Москве. Однако произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни семейной пары, экипажу воздушного судна удалось выжить.
Уже в пятницу, 26 января, издание «Новые известия» сообщило, что пилот частного джета Дмитрий Беляков был госпитализирован с инфарктом. По прилету в Москву здоровье пилота резко ухудшилось, ему провели операцию, но состояние Дмитрия Белякова все еще остается тяжелым.
Ранее стало известно, как пройдут похороны миллионеров из Волгодонска Анны и Анатолия Евсюковых.