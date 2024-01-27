Пилот рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 попал в больницу с инфарктом

Напомним, на прошлой неделе Ростовскую область сотрясла новость о трагедии в горах Афганистана, где потерпел крушение самолет Falcon 10. Частный рейс перевозил «короля волгодонских рынков» Анатолия Евсюкова и его супругу Анну, которая нуждалась в помощи врачей. Во время поездки в Таиланд женщина заболела, ее состояние ухудшалось, и семья решила продолжить лечение женщины в Москве. Однако произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни семейной пары, экипажу воздушного судна удалось выжить.