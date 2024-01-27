Полиция занялась мужчиной, сделавшим себе харакири на камеру в Батайске

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Напомним, в субботу, 27 января, в Сети появилось видео, на котором батайчанин посетил магазин «Солнечный круг» и ранил себя ножом, взятым с прилавка.
Уже вечером представители донской полиции объявили, что получили сигнал о том, что в одну из больниц поступил 30-летний гражданин. Ему потребовалась помощь врачей после того, как сам мужчина нанес себе резаные раны ножом.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в полиции, добавив, что пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее в Новочеркасске приговорили к колонии военнослужащего, который ранил начальника ножом.