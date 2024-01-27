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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Полиция занялась мужчиной, сделавшим себе харакири на камеру в Батайске

Полиция занялась мужчиной, сделавшим себе харакири на камеру в Батайске

27 января 2024, 15:19
Фото: 1MI
Полиция занялась мужчиной, сделавшим себе харакири на камеру в Батайске

Полиция прокомментировала кровавый инцидент в супермаркете Батайска

Полиция проводит проверку мужчины, который публично ранил себя ножом в Батайске и снял это на видео, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, в субботу, 27 января, в Сети появилось видео, на котором батайчанин посетил магазин «Солнечный круг» и ранил себя ножом, взятым с прилавка.

Уже вечером представители донской полиции объявили, что получили сигнал о том, что в одну из больниц поступил 30-летний гражданин. Ему потребовалась помощь врачей после того, как сам мужчина нанес себе резаные раны ножом.

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«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в полиции, добавив, что пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Новочеркасске приговорили к колонии военнослужащего, который ранил начальника ножом.

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