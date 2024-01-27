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Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения здания в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения здания в Ростове-на-Дону

27 января 2024, 18:34
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку из-за обрушения стены здания на улице Нариманова, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что вечером в субботу, 27 января, начала разрушаться стена пятиэтажного здания общежития, признанного аварийным. Прибывшие представители экстренных служб эвакуировали 80 жильцов, никому медицинская помощь не потребовалась.

Ростовчане рассказали корреспонденту RostovGazeta, что им приходилось выбегать в трусах. Но позже они успели вернуться и забрать свои вещи.

В Ростове эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова
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В данный момент дом отключили от газа в целях безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

«Организована проверка соблюдения требований закона. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в прокуратуре.

Сами жильцы заявили, что боятся полного обрушения дома на Нариманова в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Прокуратура#Здание#Проверка#Стена#Происшествия
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