Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения здания в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Напомним, что вечером в субботу, 27 января, начала разрушаться стена пятиэтажного здания общежития, признанного аварийным. Прибывшие представители экстренных служб эвакуировали 80 жильцов, никому медицинская помощь не потребовалась.
Ростовчане рассказали корреспонденту RostovGazeta, что им приходилось выбегать в трусах. Но позже они успели вернуться и забрать свои вещи.
В данный момент дом отключили от газа в целях безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Организована проверка соблюдения требований закона. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в прокуратуре.
Сами жильцы заявили, что боятся полного обрушения дома на Нариманова в Ростове.