Режим ЧС введут в Ростове в районе обрушевшегося дома на Нариманова

На место событий прибыл заместитель губернатора Сергей Бодряков. Он заявил, что в районе дома введут режим ЧС. Сам дом оцепят и выставят у подъездов охрану, чтобы защитить его от мародеров. Собственников туда не пустят из-за угрозы обрушения. Запрещен вход туда даже спасателям.