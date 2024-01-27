Режим ЧС введут в Ростове в районе обрушевшегося дома на Нариманова

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
В Ростове на Нариманова, 72/3 сегодня вечером обрушился аварийный дом. К счастью, погибших удалось избежать. Жильцы оперативно выбежали из дома, едва успев прихватить вещи первой необходимости и документы. Сейчас здание отключают от коммуникаций, на месте работают спасатели, есть риск дальнейшего обрушения.
На место событий прибыл заместитель губернатора Сергей Бодряков. Он заявил, что в районе дома введут режим ЧС. Сам дом оцепят и выставят у подъездов охрану, чтобы защитить его от мародеров. Собственников туда не пустят из-за угрозы обрушения. Запрещен вход туда даже спасателям.
Сейчас жильцов отвозят в пункт временного размещения на базе школы №82. Власти обещают в ближайшее время предложить им жилье в маневренном фонде.