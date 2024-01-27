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Режим ЧС введут в Ростове в районе обрушевшегося дома на Нариманова

Режим ЧС введут в Ростове в районе обрушевшегося дома на Нариманова

27 января 2024, 20:30
Фото: rostovgazeta.ru
Режим ЧС введут в Ростове в районе обрушевшегося дома на Нариманова
Режим ЧС введут в Ростове на Нариманова в районе обрушевшегося сегодня дома, рассказал журналистам заместитель губернатора Сергей Бодряков.

В Ростове на Нариманова, 72/3 сегодня вечером обрушился аварийный дом. К счастью, погибших удалось избежать. Жильцы оперативно выбежали из дома, едва успев прихватить вещи первой необходимости и документы. Сейчас здание отключают от коммуникаций, на месте работают спасатели, есть риск дальнейшего обрушения.

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Фото: МЧС по РО

На место событий прибыл заместитель губернатора Сергей Бодряков. Он заявил, что в районе дома введут режим ЧС. Сам дом оцепят и выставят у подъездов охрану, чтобы защитить его от мародеров. Собственников туда не пустят из-за угрозы обрушения. Запрещен вход туда даже спасателям.

Сейчас жильцов отвозят в пункт временного размещения на базе школы №82. Власти обещают в ближайшее время предложить им жилье в маневренном фонде.

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