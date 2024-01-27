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Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске

Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске

27 января 2024, 07:48
Фото: 1MI
Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске
В Батайске ученица восьмого класса выпала из окна пятого этажа жилого дома на улице Максима Горького, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В пятницу, 26 января, Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на очевидцев рассказал, что якобы в начале рабочей недели в Батайске ученица восьмого класса выпала из окна пятого этажа многоэтажного дома по адресу Максима Горького, 111к2. По предварительной информации, подросток выжила, ее доставили в реанимацию с травмами различного характера.

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Журналисты запросили комментарий о произошедшем у пресс-службы донской полиции, однако официальной информации с подтверждением не поступило. Данные уточняются. Информация будет обновляться по мере появления комментариев от официальных источников.

Ранее врач объяснил, как бойцу из Ростова удалось выжить после падения с 10 этажа.

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