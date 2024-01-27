Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске

В пятницу, 26 января, Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на очевидцев рассказал, что якобы в начале рабочей недели в Батайске ученица восьмого класса выпала из окна пятого этажа многоэтажного дома по адресу Максима Горького, 111к2. По предварительной информации, подросток выжила, ее доставили в реанимацию с травмами различного характера.