Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В пятницу, 26 января, Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на очевидцев рассказал, что якобы в начале рабочей недели в Батайске ученица восьмого класса выпала из окна пятого этажа многоэтажного дома по адресу Максима Горького, 111к2. По предварительной информации, подросток выжила, ее доставили в реанимацию с травмами различного характера.
Журналисты запросили комментарий о произошедшем у пресс-службы донской полиции, однако официальной информации с подтверждением не поступило. Данные уточняются. Информация будет обновляться по мере появления комментариев от официальных источников.
Ранее врач объяснил, как бойцу из Ростова удалось выжить после падения с 10 этажа.