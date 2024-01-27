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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

Шоколад со смартфоном пытались передать в СИЗО в Ростовской области

Шоколад со смартфоном пытались передать в СИЗО в Ростовской области

27 января 2024, 08:48
Фото: 1MI
Шоколад со смартфоном пытались передать в СИЗО в Ростовской области
В Ростове в СИЗО пытались передать шоколадный батончик со смартфоном, подробности произошедшего рассказали в ГУФСИН РФ по Ростовской области.

В пятницу, 26 января, стало известно, что в Ростове пресекли попытку передать смартфон и SIM-карты одному из обвиняемых, который находится в СИЗО-5 в Ростове.

По предварительной информации, отправителем посылки с запрещенным содержимым стала жительница города Шахты, которая пыталась передать обвиняемому мобильный телефон и две SIM-карты, спрятав их в упаковке от шоколадного батончика среди других конфет.

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Телефон и SIM-карты обнаружили при досмотре и изъяли, материалы проверки по факту произошедшего собираются направить в суд.

Напомним, телефон и другие средства связи с выходом в Интернет недоступны для граждан, находящихся в СИЗО, также туда запрещено приносить предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, в том числе наркотики, оружие, спиртосодержащую продукцию, деньги, карты и ряд других предметов, точный список которых определен Минюстом РФ.

Фото: ГУФСИН РФ по Ростовской области

Ранее для обвиняемых пытались пронести телефон в подошве обуви.

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