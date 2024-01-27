Шоколад со смартфоном пытались передать в СИЗО в Ростовской области

Напомним, телефон и другие средства связи с выходом в Интернет недоступны для граждан, находящихся в СИЗО, также туда запрещено приносить предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, в том числе наркотики, оружие, спиртосодержащую продукцию, деньги, карты и ряд других предметов, точный список которых определен Минюстом РФ.