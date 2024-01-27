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Published Сегодня, 18:13

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Updated Сегодня, 18:25

Стали известны подробности обрушения здания общежития в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности обрушения здания общежития в Ростове-на-Дону

27 января 2024, 18:13
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону жильцы частично обрушившегося здания на улице Нариманова боятся, что оно начнет дальше разрушаться, сообщили они корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что вечером в субботу, 27 января, обрушилась стена пятиэтажного здания. Его сразу отключили от газа и провели эвакуацию 80 человек.

Во время ЧП никто не пострадал, сейчас на месте находятся представители экстренных служб. Известно, что зданию 60 лет, его признали аварийным.

Что сейчас происходит у обрушившегося общежития
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Один из местных жителей рассказал корреспонденту RostovGazeta, что заметил расходящиеся плиты, после чего посыпалось с потолка. После этого ему пришлось выбегать в трусах, но через некоторое время он вернулся за вещами.

«Люди боятся, что полностью обрушится стена и упадет высоковольтный кабель. Сейчас сотрудники полиции уводят горожан подальше от этого места», — уточнил корреспондент.

О том, как обрушилось здание, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Обрушение здания#Аварийное здание#Чрезвычайная ситуация
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