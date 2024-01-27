Стали известны подробности обрушения здания общежития в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Напомним, что вечером в субботу, 27 января, обрушилась стена пятиэтажного здания. Его сразу отключили от газа и провели эвакуацию 80 человек.
Во время ЧП никто не пострадал, сейчас на месте находятся представители экстренных служб. Известно, что зданию 60 лет, его признали аварийным.
Один из местных жителей рассказал корреспонденту RostovGazeta, что заметил расходящиеся плиты, после чего посыпалось с потолка. После этого ему пришлось выбегать в трусах, но через некоторое время он вернулся за вещами.
«Люди боятся, что полностью обрушится стена и упадет высоковольтный кабель. Сейчас сотрудники полиции уводят горожан подальше от этого места», — уточнил корреспондент.
О том, как обрушилось здание, читайте по ссылке.