Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель

Официальные данные говорят о том, что самая недорогая говядина продается в Волгодонске, свинина — в донской столице, а курица — в Миллерово. Наиболее выгодно приобрести рыбу можно в Волгодонске, масло — в Сальске, а молоко — в Ростове.