Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В среднем в области цена за килограмм составляет 31,3 рубля, но в Миллерово его можно приобрести за 26,2 рубля.
Также одним из городов, где можно дешевле купить картофель, оказался Сальск — здесь он продается за 28,4 рубля. В тройку лидеров попал Волгодонск, где цена составляет 29,3 рубля. Наибольшая стоимость картофеля отмечена в Таганроге — 34,3 рубля.
Официальные данные говорят о том, что самая недорогая говядина продается в Волгодонске, свинина — в донской столице, а курица — в Миллерово. Наиболее выгодно приобрести рыбу можно в Волгодонске, масло — в Сальске, а молоко — в Ростове.
Ранее Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону.
До этого жители донской столицы рассказали, что у них не получается найти подешевевшие яйца.