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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель

Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель

27 января 2024, 06:57
Фото: 1MI
В Миллерово можно найти самый недорогой картофель в Ростовской области, сообщает Ростовстат.

В среднем в области цена за килограмм составляет 31,3 рубля, но в Миллерово его можно приобрести за 26,2 рубля.

Также одним из городов, где можно дешевле купить картофель, оказался Сальск — здесь он продается за 28,4 рубля. В тройку лидеров попал Волгодонск, где цена составляет 29,3 рубля. Наибольшая стоимость картофеля отмечена в Таганроге — 34,3 рубля.

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Официальные данные говорят о том, что самая недорогая говядина продается в Волгодонске, свинина — в донской столице, а курица — в Миллерово. Наиболее выгодно приобрести рыбу можно в Волгодонске, масло — в Сальске, а молоко — в Ростове.

Ранее Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону.

До этого жители донской столицы рассказали, что у них не получается найти подешевевшие яйца.

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