Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В понедельник, 29 января, электричества не будет на улицах Таганрогское Шоссе, Димитрова, Коллективная, Молокова, Урожайная, Новолесная, 2-й Пятилетки. Во вторник обесточат улицы Благодатная, Малиновского, Правовая, 2-я Патриотическая, Королева, Беляева, проспекты Королева и Космонавтов.
В среду ограничения введут на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Радищева. Также это касается улиц Бебеля, Металлургическая, переулков Кавказский и Горийский.
В четверг электричество выключат по улицам Чистопольская, Казахская, Еременко, Венеры, в переулке Атмосферный. В пятницу ограничения введут на улицах 2-я Володарского, Думчева, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая, в переулках 1-й Поселковый, 2-й Поселковый, Салютина.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.