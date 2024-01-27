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Published Сегодня, 05:29

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Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля

Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля

27 января 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в конце января и начале февраля прогнозируют отключения электричества, которые затронут тысячи местных жителей, предупредили в «Донэнерго».

В понедельник, 29 января, электричества не будет на улицах Таганрогское Шоссе, Димитрова, Коллективная, Молокова, Урожайная, Новолесная, 2-й Пятилетки. Во вторник обесточат улицы Благодатная, Малиновского, Правовая, 2-я Патриотическая, Королева, Беляева, проспекты Королева и Космонавтов.

В среду ограничения введут на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Радищева. Также это касается улиц Бебеля, Металлургическая, переулков Кавказский и Горийский.

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В четверг электричество выключат по улицам Чистопольская, Казахская, Еременко, Венеры, в переулке Атмосферный. В пятницу ограничения введут на улицах 2-я Володарского, Думчева, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая, в переулках 1-й Поселковый, 2-й Поселковый, Салютина.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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