Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля

В понедельник, 29 января, электричества не будет на улицах Таганрогское Шоссе, Димитрова, Коллективная, Молокова, Урожайная, Новолесная, 2-й Пятилетки. Во вторник обесточат улицы Благодатная, Малиновского, Правовая, 2-я Патриотическая, Королева, Беляева, проспекты Королева и Космонавтов.