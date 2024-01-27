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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Упавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг

Упавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг

27 января 2024, 14:21
Фото: 1MI
Упавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг
В Ростове сорвавшийся с 10 этажа боец ММА Магомед Зайналов заявил, что планирует восстановиться и вернуться на ринг, об этом он рассказал в комментарии местному Telegram-каналу.

Напомним, в среду, 24 января, стало известно, что известный боец из Ростова Магомед Зайналов сорвался с 10 этажа, стараясь спасти своего питомца. Мужчина упал на машину, сломав ноги и таз.

По словам бойца, сейчас ему приходится тяжело, он понемногу восстанавливается и делает все возможное, чтобы пойти на поправку и вернуться в спорт.

«Через месяц уже буду как огурчик, все говорят, что я родился в рубашке», — заявил Магомед Зайналов в своем интервью Telegram-каналу Don_Mash.

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Сейчас, по словам авторов канала, мужчине предстоит пройти еще три операции, а также реабилитацию, однако существует вероятность, что спортсмен останется хромым.

«Одной жизнью кот поделился с хозяином», «О! Так Магомед даже поправляется и готов продолжать карьеру в спорте! Здоровья ему!», «Кто-то спотыкается и ломает ногу, а кто-то слетел с десятого этажа и живой, невероятно», — удивились жители Ростовской области, пожелав бойцу скорого выздоровления.

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