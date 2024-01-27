Упавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По словам бойца, сейчас ему приходится тяжело, он понемногу восстанавливается и делает все возможное, чтобы пойти на поправку и вернуться в спорт.
«Через месяц уже буду как огурчик, все говорят, что я родился в рубашке», — заявил Магомед Зайналов в своем интервью Telegram-каналу Don_Mash.
Сейчас, по словам авторов канала, мужчине предстоит пройти еще три операции, а также реабилитацию, однако существует вероятность, что спортсмен останется хромым.
«Одной жизнью кот поделился с хозяином», «О! Так Магомед даже поправляется и готов продолжать карьеру в спорте! Здоровья ему!», «Кто-то спотыкается и ломает ногу, а кто-то слетел с десятого этажа и живой, невероятно», — удивились жители Ростовской области, пожелав бойцу скорого выздоровления.