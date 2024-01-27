В Батайске покупатель в супермаркете сделал себе харакири и снял процесс на телефон

Камеры запечатлели покупателя, который пришел в магазин на Кирова, 13. Около минуты посетитель выбирал подходящий нож в отделе посуды, после чего зашел за стеллажи и застыл. Казалось, несколько мгновений он не мог решиться на то, что собирался сделать, однако после мужчина неторопливо разделся, задрал футболку и нанес себе несколько глубоких ран, пройдясь ножом по рукам и животу. Весь процесс он снял на телефон.