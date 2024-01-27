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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Батайске мужчина нанес себе увечья ножом, снимая процесс на телефон

В Батайске покупатель в супермаркете сделал себе харакири и снял процесс на телефон

27 января 2024, 13:28
Фото: 1MI
В Батайске мужчина нанес себе увечья ножом, снимая процесс на телефон

В Батайске мужчина нанес себе увечья ножом, снимая процесс на телефон

В Батайске мужчина пришел в магазин и нанес себе несколько глубоких ран ножом, снимая процесс на телефон, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В субботу, 27 января, Telegram-канал «Батайск город» опубликовал видео из магазина «Солнечный круг», в котором произошел пугающий инцидент.

Камеры запечатлели покупателя, который пришел в магазин на Кирова, 13. Около минуты посетитель выбирал подходящий нож в отделе посуды, после чего зашел за стеллажи и застыл. Казалось, несколько мгновений он не мог решиться на то, что собирался сделать, однако после мужчина неторопливо разделся, задрал футболку и нанес себе несколько глубоких ран, пройдясь ножом по рукам и животу. Весь процесс он снял на телефон.

Мужчине, по всей видимости, помогли посетители магазина, которые заметили его, когда он уже начал терять сознание от серьезной потери крови.

«Окровавленного посетителя госпитализировали. Выжил ли он, неизвестно. Официальных комментариев о произошедшем пока нет», — сказано в сообщении.

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«Белая горячка», «Что должно быть в голове, чтобы такое сделать», «Может шантаж…вынудили», — ужаснулись жители Батайска.

Обращаем внимание, инцидент пока не получил никакого подтверждения у официальных источников, информация будет дополняться по мере появления новых данных.

Ранее в Ростове водителей напугал мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом.

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