В Ростове эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
По информации управления, обрушилась стена первого подъезда пятиэтажного дома. После этого здание отключили от газа.
«Проведена эвакуация 80 человек», — прокомментировали в МЧС.
Ранее местные жители в соцсетях написали, что по указанному адресу находится общежитие. Дом 1963 года постройки начал разрушаться этим вечером.
Согласно открытым данным, это здание признано аварийным.
Информации о пострадавших не поступало, на место происшествия прибыли представители экстренных служб. Материал RostovGazeta на тему обрушения читайте по ссылке.