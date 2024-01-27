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В Ростове эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова

В Ростове эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова

27 января 2024, 17:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону провели эвакуацию людей после частичного обрушения здания на улице Нариманова, сообщили в региональном УМЧС.

По информации управления, обрушилась стена первого подъезда пятиэтажного дома. После этого здание отключили от газа.

«Проведена эвакуация 80 человек», — прокомментировали в МЧС.

В МЧС сообщили, что на Нариманова 72/3 обрушилась стена первого подъезда
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Ранее местные жители в соцсетях написали, что по указанному адресу находится общежитие. Дом 1963 года постройки начал разрушаться этим вечером.

Согласно открытым данным, это здание признано аварийным.

Информации о пострадавших не поступало, на место происшествия прибыли представители экстренных служб. Материал RostovGazeta на тему обрушения читайте по ссылке.

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