В Ростове из автобуса высадили сироту, пока в Батайске боролись за жизнь «самурая»

«К сожалению, уже не существует этой вареничной на Сельмаше. Но любовь к вареникам у ростовчан не прошла, а лишь окрепла. И не только в новогодние праздники, но и в другие дни едим мы вареники с удовольствием», — рассказал Георгий Багдыков, уточнив, что вареники плотно закрепились в донской кухне, как одно из наиболее известных блюд.