В Ростове из автобуса высадили сироту, пока в Батайске боролись за жизнь «самурая»

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В январе ростовчане и жители Ростовской области традиционно отмечают Старый Новый год, в это время на праздничном столе по традиции появляется блюдо с любимым лакомством дончан — варениками с сюрпризом. Однако мало кто задумывается, откуда взялась глубокая любовь дончан к вареникам. Краевед Георгий Багдыков рассказал, что сделало вареники традиционным блюдом для проводов уходящего года.
По словам краеведа, вареники являются традиционным блюдом донской кухни, которое упомнила еще Михаил Шолохов в «Поднятой целине». Традицию удалось закрепить в советское время, когда в Ростове открылась знаменитая вареничная на Сельмаше, которую могли посетить не только жители Сельмаша, но и те, кто приезжал на местный железнодорожный вокзал.
В 1978 году газета «Вечерний Ростов» опубликовала информацию о том, что новой вареничной приходится ежедневно готовить около тысячи порций вареников и почти 700 порций пельменей, для повышения производственной мощности втрое и качественного обслуживания посетителей на помощь сотрудникам решили ввести в эксплуатацию пельменный аппарат.
«К сожалению, уже не существует этой вареничной на Сельмаше. Но любовь к вареникам у ростовчан не прошла, а лишь окрепла. И не только в новогодние праздники, но и в другие дни едим мы вареники с удовольствием», — рассказал Георгий Багдыков, уточнив, что вареники плотно закрепились в донской кухне, как одно из наиболее известных блюд.
В субботу стало известно, что на днях в Ростове водитель автобуса №3 выгнал из автобуса сироту. По словам родственницы студентки, девушка якобы пыталась воспользоваться правом бесплатного проезда, предъявив водителю все необходимые документы, однако тот выгнал ростовчанку из автобуса, оскорбив ее.
«Наживаешься на бесплатном проезде, *** [прим. редакции — оскорбление скрыто из соображений цензуры]!», — процитировала слова водителя тетя студентки.
В ответ на обвинения ростовчанок представители компании МУП МТК «Ростовпассажиртранс» рассказали порталу «Ростовгортранс», что водитель изложил другую версию событий. По его словам, девушка не согласилась показать документы на проезд с обеих сторон, а также оплатить проезд. Однако доказать его слова кадрами с видеокамер в компании не могут из-за перезаписи.
В компании добавили, что провели инструктаж с водителями, в случае повторных нарушений в отношении сотрудников собираются применить дисциплинарные взыскания.
Главной новостью дня стало кровавое происшествие в одном из магазинов Батайска.
Telegram-канал «Батайск город» рассказал, что один из посетителей магазина «Солнечный круг» причинил себе вред, нанося резаные раны рук и живота. На видео, которым поделились авторы канала, видно, как мужчина некоторое время выбирает нож на полках магазина, потом заходит в укромное место за стеллажами и начинает резать себя, снимая происходящее на телефон.
Двое людей помогли мужчине, пока он истекал кровью на полу магазина. Сейчас он находится в больнице, его состояние неизвестно.
В полиции сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. А дончане в соцсетях гадают, было ли произошедшее результатом отравления опьяняющими веществами, психической болезни или же последствием трудной жизненной ситуации. Информация уточняется.