В Ростове обрушилось общежитие на Нариманова

В субботу, 27 января, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео с места обрушения аварийного дома на улице Нариманова. По словам очевидцев, дом 1963 года постройки начал разрушаться этим вечером, сейчас жильцов вывели на улицу.