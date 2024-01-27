В Ростове обрушилось общежитие на Нариманова

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В субботу, 27 января, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео с места обрушения аварийного дома на улице Нариманова. По словам очевидцев, дом 1963 года постройки начал разрушаться этим вечером, сейчас жильцов вывели на улицу.
К месту ЧС прибыли несколько пожарных машин, а также автомобилей скорой помощи. Корреспондент RostovGazeta также прибыл к месту событий, сообщается, что жильцов срочно вывели на улице.
Мы продолжим наблюдать за развитием событий.
Официальных комментариев от МЧС или органов местной власти пока не поступило.