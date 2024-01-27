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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В Ростове срочно эвакуировали людей из разрушающегося дома на Нариманова

В Ростове обрушилось общежитие на Нариманова

27 января 2024, 17:32
Фото: Яндекс Карты
В Ростове срочно эвакуировали людей из разрушающегося дома на Нариманова
В Ростове срочно эвакуировали жильцов дома на улице Нариманова, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В субботу, 27 января, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео с места обрушения аварийного дома на улице Нариманова. По словам очевидцев, дом 1963 года постройки начал разрушаться этим вечером, сейчас жильцов вывели на улицу.

Видео: Telegram-канал «Ростов Главный» / Яндекс Карты

К месту ЧС прибыли несколько пожарных машин, а также автомобилей скорой помощи. Корреспондент RostovGazeta также прибыл к месту событий, сообщается, что жильцов срочно вывели на улице.

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Мы продолжим наблюдать за развитием событий.

Официальных комментариев от МЧС или органов местной власти пока не поступило.

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