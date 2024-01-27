В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда

По словам гендиректора транспортной компании Захара Музыченко, записей конфликта из салона уже нет в распоряжении перевозчика из-за перезаписи, однако сам водитель свою вину отрицает. Водитель утверждает, что пассажирка отказалась показывать заламинированную карту со всех сторон и сама отказалась оплачивать проезд, когда он не смог проверить ее документы.