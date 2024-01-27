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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда

В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда

27 января 2024, 11:25
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда
В Ростове водитель автобуса №3 выгнал девушку-сироту из автобуса, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Накануне, 26 января, Telegram-канал «Ростов главный» со ссылкой на подписчицу рассказал, что в Ростове водитель автобуса №3 выгнал из салона девушку-сироту, которая пыталась воспользоваться своим проездным.

Женщина, которая является ее тетей, рассказала, что 24 января в 12.00 мск ее племянница должна была поехать на учебу на автобусе №3. Студентка вошла в салон автобуса, показав водителю социальный проездной билет и студенческий, чтобы бесплатно доехать на учебу. Однако водитель ее выгнал, жестоко оскорбив.

«Наживаешься на бесплатном проезде, *** [прим. редакции — оскорбление скрыто из соображений цензуры]!», — процитировала водителя возмущенная женщина.

Это происшествие вызвало мощный резонанс и критику со стороны общественности, дончане потребовали немедленно привлечь водителя к ответственности и отстранить его от работы в сфере пассажироперевозок.

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В то же время портал «Ростовгортранс» поделился комментарием МУП МТК «Ростовпассажиртранс», обслуживающей маршрут №3.

По словам гендиректора транспортной компании Захара Музыченко, записей конфликта из салона уже нет в распоряжении перевозчика из-за перезаписи, однако сам водитель свою вину отрицает. Водитель утверждает, что пассажирка отказалась показывать заламинированную карту со всех сторон и сама отказалась оплачивать проезд, когда он не смог проверить ее документы.

Представитель компании добавил, что с водителями провели инструктаж, а в отношении нарушителей будут применяться дисциплинарные взыскания.

Ранее в Азове у автобуса на ходу отвалились колеса.

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