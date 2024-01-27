В Ростове водитель выгнал сироту из автобуса из-за бесплатного проезда

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Накануне, 26 января, Telegram-канал «Ростов главный» со ссылкой на подписчицу рассказал, что в Ростове водитель автобуса №3 выгнал из салона девушку-сироту, которая пыталась воспользоваться своим проездным.
Женщина, которая является ее тетей, рассказала, что 24 января в 12.00 мск ее племянница должна была поехать на учебу на автобусе №3. Студентка вошла в салон автобуса, показав водителю социальный проездной билет и студенческий, чтобы бесплатно доехать на учебу. Однако водитель ее выгнал, жестоко оскорбив.
«Наживаешься на бесплатном проезде, *** [прим. редакции — оскорбление скрыто из соображений цензуры]!», — процитировала водителя возмущенная женщина.
Это происшествие вызвало мощный резонанс и критику со стороны общественности, дончане потребовали немедленно привлечь водителя к ответственности и отстранить его от работы в сфере пассажироперевозок.
В то же время портал «Ростовгортранс» поделился комментарием МУП МТК «Ростовпассажиртранс», обслуживающей маршрут №3.
По словам гендиректора транспортной компании Захара Музыченко, записей конфликта из салона уже нет в распоряжении перевозчика из-за перезаписи, однако сам водитель свою вину отрицает. Водитель утверждает, что пассажирка отказалась показывать заламинированную карту со всех сторон и сама отказалась оплачивать проезд, когда он не смог проверить ее документы.
Представитель компании добавил, что с водителями провели инструктаж, а в отношении нарушителей будут применяться дисциплинарные взыскания.
Ранее в Азове у автобуса на ходу отвалились колеса.