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Published Сегодня, 19:45

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В Ростове заявили, что жильцам дома на Нариманова снова предложат маневренный фонд

В Ростове заявили, что жильцов дома на Нариманова переселят в маневренный фонд

27 января 2024, 19:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове заявили, что жильцам дома на Нариманова снова предложат маневренный фонд
Жильцам обрушевшегося дома на Нариманова в Ростове предлагали переселиться, однако те сами отказались, так утверждает глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове обрушился пятиэтажный дом на Нариманова, 72/3. 95 его жильцов эвакуированы. Здание отключают от всех коммуникаций. На месте работают спасатели.

Дом построен в начале 1960-х годов. Четыре года назад его признали аварийным и подлежащим сносу. Глава администрации Алексей Логвиненко утверждает, что собственникам предложили переселиться в маневренный фонд. Однако они от предложения властей отказались.

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Сейчас людей на автобусах везут в пункт временного размещения в 82-й школе
Видео: rostovgazeta.ru

Сейчас людей на автобусах везут в пункт временного размещения в 82-й школе. После этого им снова предложат жилье манёвренного фонда.

Ранее сами жильцы рассказали, что много лет требовали властей признать дом аварийным и помочь с расселением, однако их жалобы так и не были услышаны.

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