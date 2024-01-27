В Ростове заявили, что жильцов дома на Нариманова переселят в маневренный фонд

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
В Ростове обрушился пятиэтажный дом на Нариманова, 72/3. 95 его жильцов эвакуированы. Здание отключают от всех коммуникаций. На месте работают спасатели.
Дом построен в начале 1960-х годов. Четыре года назад его признали аварийным и подлежащим сносу. Глава администрации Алексей Логвиненко утверждает, что собственникам предложили переселиться в маневренный фонд. Однако они от предложения властей отказались.
Сейчас людей на автобусах везут в пункт временного размещения в 82-й школе. После этого им снова предложат жилье манёвренного фонда.
Ранее сами жильцы рассказали, что много лет требовали властей признать дом аварийным и помочь с расселением, однако их жалобы так и не были услышаны.